Отказ в проведении митинга в поддержку Гасангусейновых признан незаконным

12 октября 2018, 20:46

Суд обязал Минюст Дагестана пересмотреть уведомление о проведении в Махачкале митинга в поддержку родителей убитых братьев Гасангусейновых. Представитель семьи Гасангусейновых заявил, что митинг придется перенести на более позднюю дату.

Как писал "Кавказский узел", Министерство юстиции Дагестана не согласовало митинг в поддержку родителей убитых Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, назначенный на 14 октября на Центральной площади Махачкалы. Ведомство сочло площадь не подходящим местом для такого мероприятия, сообщил 5 представитель семьи Гасангусейновых Джамбулат Гасанов. Отказ Минюста был обжалован в суде.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время проведения поисково-разведывательной операции в Шамильском районе Дагестана. Силовики заявили, что они входили в "шамильскую" группировку боевиков, однако односельчане Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что убитые были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". В марте 2017 года прокурор в суде признал недоказанной причастность Гасангусейновых к боевикам.

О решении Ленинского районного суда сегодня сообщил общественный активист Марат Исмаилов.

"Судья... признал незаконным несогласование... митинга "За эффективное расследование убийства братьев Наби и Гасангусейна Гасангусейновых"... и обязал Минюст рассмотреть уведомление заново до дня проведения митинга, то есть до 14 октября", - написал Исмаилов на своей странице в Facebook в 11.41

Суд своим решением фактически разрешил проведение митинга, заявил представитель семьи Гасангусейновых Джамбулат Гасанов.

"Во всяком случае, результатом суда явилось то, что есть прецедент, и провести митинг на Центральной площади Махачкалы возможно... Но дело в том, что мы не успеем подготовиться", - цитирует Гасанова "Молодежь Дагестана".

Он добавил, что подаст заявление о проведении митинга 27 или 28 октября. "После ответа министерства мы трехдневный срок выдержим и сообщим о проведении митинга, начнем готовиться. Надо людей собрать", - добавил Гасанов.

24 сентября отец и мать убитых братьев провели пятичасовой пикет в Махачкале, а на следующий день восемь часов пикетировали у здания правительства Дагестана, требуя встречи с главой республики Владимиром Васильевым. 1 октября руководитель дагестанского Следственного управления СКР Сергей Дубровин пообещал Муртазали и Патимат Гасангусейновым передать дело об убийстве их сыновей в центральный аппарат ведомства. В этот день в поддержку родителей убитых братьев в Махачкале прошел митинг, в котором приняли участие более 300 человек. 2 октября дело было передано в Москву.

По состоянию на 20.45 на сайтах Ленинского райсуда Махачкалы и Министерства юстиции Дагестана нет информации о деле Гасангусейновых.

Напомним, 11 октября Муртазали Гасангусейнов получил письмо, в котором указано, что дело об убийстве его сыновей передано следователю по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Льву Гуре.