Жители Ингушетии в центре Магаса перед пятничной молитвой. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

12 октября 2018, 13:22

Намаз в центре Магаса собрал тысячи людей

Жители Ингушетии собрались сегодня в центре Магаса на пятничную молитву. Площадка, где проходит митинг против изменения границы с Чечней, и прилегающая проезжая часть проспекта Зязикова полностью заполнены людьми.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней, а противники этого закона объявили о начале бессрочной акции протеста. Активисты требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

На проспекте Зязикова около НТРК "Ингушетия" сегодня собрались тысячи людей, проезжая часть проспекта перегорожена. На перекрестках вблизи места проведения митинга стоят полицейские автомобили с включенными проблесковыми маячками, а движение по дороге регулирует сотрудник полиции, позволяя людям, идущим к зданию телекомпании, переходить дорогу, передал корреспондент "Кавказского узла".

На видеотрансляции, размещенной на сайте solvo.team, видно, что на проспекте Зязикова, в том числе на проезжей части, и прилегающей к проспекту территории участие в намазе приняли тысячи людей.

Длина территории, полностью заполненной людьми, составляет, по данным сервиса "Яндекс.Карты", около 100 метров, ширина – около 40 метров.

Видео с кадрами подготовки к пятничной молитве опубликовала сегодня на своей странице в Facebook журналистка Изабелла Евлоева. "Пятница. Подготовка к Джума", - написала она в аннотации ролика, на котором видно множество людей, небольшими группами и поодиночке стоящих близ места проведения намаза.

Специалисты-картографы, которые проанализировали по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что слова руководства Ингушетии о "равноценном обмене территориями" не соответствуют действительности. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чечни в результате Соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).

Примечание:

"Спецэфир "Дождя" о протестах в Магасе привлек внимание полиции", "Протестующие отметили увеличение числа силовиков на месте акции в Магасе", "Назначена новая встреча ингушских активистов с Матовниковым".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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12 октября 2018, 14:19

12 октября 2018, 13:22

  • Намаз в центре Магаса собрал тысячи людей

    Жители Ингушетии собрались сегодня в центре Магаса на пятничную молитву. Площадка, где проходит митинг против изменения границы с Чечней, и прилегающая проезжая часть проспекта Зязикова полностью заполнены людьми.

12 октября 2018, 12:25

12 октября 2018, 11:42

12 октября 2018, 10:45

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