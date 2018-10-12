Адвокаты дали советы участникам круглосуточного собрания в Магасе

12 октября 2018, 02:14

Запрет на проведение политических акций после 22.00 в российском законодательстве противоречит Европейской конвенции о защите прав человека, активистам следует ссылаться на нее при попытке задержания, заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты, комментируя акции протеста в Магасе.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней на фоне массовой акции протеста в Магасе, а противники этого закона объявили о начале бессрочной акции. С 8 октября в столице Ингушетии проходит согласованная протестная акция. Участницы акции рассказали "Кавказскому узлу" о роли женщин в протесте.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Протестующие в Магасе находятся на месте согласованного митинга круглосуточно, хотя акция официально согласована лишь до 22.00. Документы, подтверждающие согласование акции, опубликованы на сайте правительства Ингушетии.

Согласно федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", публичное мероприятие общественно-политического характера "не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени", говорится в документе, подписанном главой правительства Ингушетии Зялимханом Евлоевым.

Российская правоприменительная практика позволяет считать политические акции после 22.00 нарушением закона, хотя общий принцип свободы собраний и трактовка этого принципа Европейским судом по правам человека допускают законность таких акций, пояснил адвокат Сергей Давидис.

«Если брать формальную букву российского закона, то публичные мероприятия проводятся до 22.00, а все публичные мероприятия после 22.00 незаконны, соответственно ночное публичное мероприятие – нарушение закона», - сказал Давидис корреспонденту «Кавказского узла».

При этом Европейская конвенция по правам человека определяет ночные акции как исполнение права граждан на свободные собрания, указал он.

«Право на свободу собраний является одним из фундаментальных прав. Если собрание после 22.00 не нарушает общественный порядок, то, согласно Европейской конвенции по правам человека, это не нарушение закона. То есть если активисты не играют на музыкальных инструментах, не говорят в мегафон, не мешают жителям соседних домов, то по сути это реализация права на свободу собраний», - объяснил Сергей Давидис.

Власти не придают значения формальностям, если пресечение акции не несет для них выгоды, отметил адвокат. По словам Давидиса, митинги в поддержку президента Путина часто проходили без учета временных рамок и заканчивались после 22.00. Решение властей не разгонять акции в Магасе Давидис связывает с национальным подъемом в Ингушетии.

«В любом другом месте в России это собрание было бы пресечено, но именно в этой ситуации национального подъема и консолидации общества власти не решаются на разгон акции», - указал он.

Адвокат обратил внимание, что в случае задержания на месте акции участник и организатор несут разную ответственность. Участника акции могут задержать за нарушение общественного порядка, тогда как организатору митинга вменяют при задержании нарушение порядка организации публичных мероприятий. «При этом нахождение гражданина на месте митинга не означает его участие в мероприятии. Что-то должно свидетельствовать о том, что он участник», - сказал Давидис.

Если правоохранители подошли к человеку на месте акции с целью задержать его, возможность вступить в диалог с ними и избежать задержания не исключена, отметил адвокат. По словам Давидиса, в этой ситуации человек «может объяснить свое участие в акции тем, что мероприятие имеет особую общественную значимость, не нарушает общественный порядок и гражданин пользуется своим правом на свободное собрание».

«В России для представителя силовых структур это ничего не будет значить, но для Европейского суда это достаточное основание для положительного вердикта в пользу гражданина. Если полиция решила, что гражданин совершил правонарушение, он будет задержан, даже если прекратил участие в акции. Если же у силовиков стоит задача не задерживать максимальное количество людей, а просто прекратить акцию, тогда вполне возможно, что слова гражданина «а я не знал, что нельзя, уже ухожу» могут сработать», - рассказал Сергей Давидис корреспонденту "Кавказского узла".

Федеральное законодательство в вопросе проведения акций противоречит Европейской конвенции по правам человека, подтвердил адвокат Олег Безниско.

В России после 22.00 разрешено проводить только неполитические публичные мероприятия - такие, как праздничные акции или религиозные шествия. «Венецианская комиссия в 2012 году сказала, что [эта норма российского закона] не соответствует духу и букве Европейской конвенции по правам человека», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Безниско, присутствие человека на мирной политической акции после 22.00 должно расцениваться как реализация его права на свободу собраний. В России человек может быть задержан в это время на акции и оштрафован по статье 20.2 КоАП России (Нарушение порядка организации либо проведения публичной акции), однако Европейский суд по правам человека в подобном случае признает нарушение его прав.

«Подобных дел в Европейском суде у меня около ста. Если Вас задержали на акции после 22.00, Европейский суд скажет, что представитель власти нарушил ваше право высказать свое мнение и собираться мирно без оружия в публичных местах», - пояснил адвокат Безниско.

При угрозе задержания на акции адвокат рекомендовал напоминать правоохранителям о статье Конституции, в которой закреплено право граждан участвовать в мирных акциях. Право на свободу выражения мнения и свободу собраний закреплено также в статьях 10 и 11 Европейской конвенции о защите прав человека.

Статья 31 Конституции устанавливает, что "граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование". В свою очередь, в статье 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод также говорится о свободе собраний и объединений.

«Если подойдет сотрудник полиции и человек скажет: «А я не был в курсе», - это не освободит его от ответственности. Люди должны сказать, что они, в соответствии с Конституцией, имеют право находиться на улице мирно и без оружия, а утверждение, что после 22.00 они не могут находиться там - нарушение вышеупомянутых статей», - заключил адвокат.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".