Барах Чемурзиев. Кадр видео телеканала "Дождь". https://tvrain.ru/teleshow/kruglyj_stol/ingushetija-473104/

11 октября 2018, 21:21

Спецэфир "Дождя" о протестах в Магасе привлек внимание полиции

Ингушский активист Барах Чемурзиев назвал имена организаторов митинга в Магасе, обвиненных в оскорблении представителя власти, и обратился к главе республики. Перед началом эфира о ситуации в Ингушетии к редакции телеканала "Дождь" приехали силовики.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней на фоне массовой акции протеста в Магасе, а противники этого закона объявили о начале бессрочной акции. С 8 октября в столице Ингушетии проходит согласованная протестная акция. Чеченские аналитики связали протесты в Магасе с антиевкуровскими настроениями в Ингушетии, но сами протестующие назвали принципиально важным требование отмены соглашения о границе и сохранения территорий в составе Ингушетии.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней.  "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Скриншот сообщения в Twitter "Дождя"Участниками специального эфира "Дождя", посвященного событиям в Ингушетии, стали глава общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев, председатель историко-географического общества Ингушетии "Дзурдзуки" Танзила Дзаурова и адвокат Калой Ахильгов. Журналисты анонсировали участие депутата Народного собрания республики Закри Мамилова, однако он принять участие в эфире не смог, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

За несколько часов до начала эфира к редакции телеканала в Москве "приехали полицейские и два автозака", сообщили журналисты. "Говорят, охранять нас будут", - сообщила редакция "Дождя" в Twitter. На опубликованном фото видно, что несколько правоохранителей зашли непосредственно в редакцию "Дождя".

"Этот специальный эфир мы ведем в окружении автозаков полиции, которые приехали охранять телеканал на случай беспорядков. Такого внимания не было никогда", - отметила ведущая Когершын Сагиева в начале эфира.

Танзила Дзаурова рассказала о том, что находится на спорной территории Сунженского района. По ее словам, на этих землях находятся более сотни памятников ингушского творчества, средневековые памятники и древние могильники, кроме того, эта территория богата минеральными источниками.

Активист Барах Чемурзиев назвал имена двоих организаторов митинга в Магасе, в отношении которых возбуждены уголовные дела. По словам Чемурзиева, Малсаг Ужахов и Муса Мальсагов обвинены в оскорблении представителя власти (статья 319 УК России).

О возбуждении двух уголовных дел по статье об оскорблении представителя власти МВД Ингушетии сообщило 2 октября. Из сообщения ведомства следовало, что поводом для возбуждения дел стали публикации в интернете. Имена подозреваемых при этом не назывались.

Чемурзиев также обратился к главам Чечни и Ингушетии с призывом "не спешить" с реализацией соглашения о границах. Обращаясь к Евкурову, активист напомнил, что тот только недавно в третий раз стал главой Ингушетии. "Представьте, в какой тяжелой ситуации вам придется этой республикой управлять [в следующие пять лет]. Народ не смирится с потерей этой территории", - отметил он, призвав главу Ингушетии начать переговоры с активистами и найти компромисс.

Адвокат Калой Ахильгов отметил, что протестующие в Магасе ждут вмешательства в ситуацию федеральных властей, в частности президента России. "Мы ждем лишь того, что вмешается глава нашего государства", - процитировал его "Дождь".

Специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что заявления о "равноценном обмене территориями" оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии", "Противники передела чечено-ингушской границы заявили о давлении силовиков", "Правительство Ингушетии опубликовало карту новой границы".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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