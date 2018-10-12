Нурмагомедов отстранен от соревнований UFC

12 октября 2018, 15:17

Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова и его соперника Конора Макгрегора на 10 дней из-за драки, произошедшей после их боя в Лас-Вегасе.

Как писал "Кавказский узел", на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгрегором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать триумф земляка. Однако сразу после поединка он вышел из октагона, что спровоцировало драку. Из-за потасовки чемпионский пояс не был вручен победителю.

Нурмагомедов извинился за драку после поединка. Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов выразил надежду, что инцидент с дракой закончится для спортсмена только штрафом. При этом он пригрозил сыну суровым наказанием.

10 октября были разосланы письма, уведомляющие спортсменов об их десятидневном отстранении, со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии Невады Боба Беннетта сообщил 11 октября интернет-ресурс MMAjunkie.

По информации издания, сообщение которого переведено "Кавказским узлом", срок дисквалификации спортсменов будет отсчитываться с 15 октября.

На слушании 24 октября комиссия проголосует, нужно ли отстранять спортсменов на весь срок расследования, сообщило ESPN.

Напомним, что ранее президент UFC заявил о том, что секундант Нурмагомедова, чеченский боец Зубайра Тухугов, будет снят с боя после потасовки с Макгрегором. В свою очередь Хабиб Нурмагомедов заявил о намерении расторгнуть контракт с UFC в случае увольнения Зубайры Тухугова. Официально предстоящий бой Тухугова с Артемом Лобовым еще не отменен, но UFC не заинтересована проводить этот поединок, отметил главный редактор "Сила ТВ" Игорь Рязанцев.