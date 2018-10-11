Жители Ингушетии подали иски к Юнус-Беку Евкурову

11 октября 2018, 23:54

Группа жителей Ингушетии направила в Назрановский районный суд два административных иска, оспорив действия Юнус-Бека Евкурова при заключении соглашения о границе и итоги голосования в парламенте 4 октября. Аналогичный иск к Евкурову поступил днем ранее в Магасский районный суд.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней на фоне массовой акции протеста в Магасе, а противники этого закона объявили о начале бессрочной акции. С 8 октября в столице Ингушетии проходит согласованная протестная акция. Сегодня участницы акции рассказали "Кавказскому узлу" о роли женщин в протесте.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Два административных иска от имени двоих жителей Ингушетии были приняты Назрановским районным судом сегодня, следует из копии документов, поступивших в распоряжение "Кавказского узла".

В первом исковом заявлении истцы указывают, что результаты голосования в парламенте Ингушетии 4 октября были сфальсифицированы. Было объявлено, что закон об утверждении соглашения о границе с Чечней поддержали 17 депутатов, против высказались трое, а четверо испортили бюллетени. Как заявляют истцы, в действительности против утверждения соглашения высказались 17 депутатов - непосредственно проголосовали против тринадцать парламентариев, а четверо испортили бюллетени.

В иске отмечается, что сама процедура голосования была проведена с нарушением - депутатам предложили одобрить закон сразу в трех чтениях, что противоречит нормам федерального и республиканского законодательства.

Вступление принятого таким образом закона в силу повлечет отторжение от Ингушетии в пользу Чечни территорий и нарушение прав жителей республики, указано в иске. Истцы потребовали признать незаконным решение парламента Ингушетии от 4 октября, попросив суд истребовать в Народном собрании Ингушетии протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования и использованные при голосовании бюллетени.

Во втором иске заявители оспорили действия должностного лица - главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова - при подписании 26 сентября соглашения о границе с Чечней. Глава Ингушетии выступает ответчиком по иску.

Как указывают истцы, действия главы республики создали угрозу изменения ее территории и уменьшения площади. При этом было нарушено право жителей Ингушетии участвовать в управлении делами государства через участие в референдуме.

"Просим суд признать незаконными действия главы Республики Ингушетия Евкурова по заключению, подписанию и направлению в Народное собрание Соглашения об установлении границы", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Аналогичный административный иск к Евкурову подал 10 октября в Магасский районный суд житель Магаса. Суд принял его ходатайство о применении мер предварительной защиты по иску: в нем истец попросил запретить главе Ингушетии и парламенту Ингушетии исполнять подписанное соглашение до проведения референдума об изменении границ республики.

Специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что слова руководства Ингушетии о "равноценном обмене территориями" оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате Соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Также на "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).