Правозащитники увидели пиар в реакции Кадырова на выходку чеченца

11 октября 2018, 18:09

Целью жесткой реакции Кадырова на действия земляка, бросившего жестяную банку в пассажиров, был пиар-эффект, уверены правозащитники. По их мнению, в словах главы Чечни есть угроза, а сам он необоснованно демонстрирует ответственность за всех чеченцев.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября в Сети появилось видео, на котором мужчина кидает жестяную банку в сидящих напротив него пассажиров общественного транспорта со словами: "Ахмат - сила". Это возмутило главу Чечни, он жестко охарактеризовал героя видеоролика, потребовал публичных извинений и явиться к нему с родителями "первым же самолетом". Примерно через 2,5 часа после сообщения главы Чечни в Instagram телерадиокомпании "Путь" имени Ахмата Кадырова появилось видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок. Позднее видео также было опубликовано ИА "Чечня сегодня". "Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители", - заявил автор видеообращения, на веке левого глаза которого виден кровоподтек.

Поступок молодого человека в Москве сильно разозлил Рамзана Кадырова, не сомневается директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, которая увидела в реакции главы Чечни угрозы, а ее целью – пиар.

"Я не в состоянии установить последовательность появления поста Кадырова и извинений, но уверена, что поступок молодого человека Кадырова разозлил", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина Сокирянская.

По ее словам, пиар-эффект - одна из целей реакции Кадырова. "Возможно, пост и был написан уже после того, как установили, где находится парень и на него вышли, но это в целом неважно. Кадыров был искренне в ярости от поступка", - отметила Екатерина Сокирянская.

Она увидела угрозы в словах Кадырова. "Я не завидую этому молодому человеку, хотя он себя вел действительно по-хамски. Практически уверена, что его изобьют по прилету в Чечню. Возможно, будут новые извинения и выступления по местному телевидению вместе с родителями", - сказала Екатерина Сокирянская.

При этом она не видит связи реакции Кадырова с акциями протеста в Магасе, которые проводят противники соглашения о границах Ингушетии и Чечни. "Нет никаких оснований связывать этот инцидент с последними событиями в Ингушетии. В Кремле очень недовольны ситуацией в Магасе, но пока не ясно, кого там винят. Не думаю, что Кадыров пытается заработать очки на этой истории в глазах Кремля. Ингушский митинг и брошенная банка - происшествия разного масштаба", - отметила Екатерина Сокирянская.

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. С 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики. Как заявили ингушские власти, 4 октября за ратификацию соглашения проголосовали 17 из 25 депутатов, пришедших на заседание парламента. Однако сами депутаты сообщили митингующим, что 15 из 24 парламентариев проголосовали против. Попытки провести повторное голосование 5 и 10 октября сорвались из-за отсутствия кворума. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Молодым человеком, кинувшим в пассажиров жестяную банку, должна заниматься полиция, а не Рамзан Кадыров, считает руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"То, что сделал молодой человек – мелкое хулиганство, административное нарушение. Это, конечно, плохо, но при чем тут Кадыров? Им должна заниматься полиция города, где был инцидент", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Этот инцидент ей напомнил лозунг "Россия для русских, Москва для москвичей". "Какое-то время это было актуально, когда заходили в вагоны трамвая, например, и говорили этот лозунг, заставляли повторять. Слава богу, это притихло. Но я не понимаю, что значит "Ахмат - сила". Что это такое? Рамзан Кадыров считает себя ответственным за всех чеченцев. Много на себя берет. Но в таком случае пусть он сам публично извиняется за этот поступок от имени чеченского народа", - сказала Светлана Ганнушкина.

Видео, на котором запечатлено, как выходец из Чечни бросил жестяную банку в пассажиров, возмутило пользователи соцсетей. Они сочли, что подобное поведение требует наказания, однако призвали Рамзана Кадырова действовать по закону.

Она также не считает, что инцидент с молодым человеком – запланированная PR-акция. "Не думаю, что эту акцию с извинениями можно считать попыткой Кадырова привлечь к себе внимание. Вряд ли кто-то подговорил этого парня на такой поступок. Они бы что-то поярче придумали", - отметила Светлана Ганнушкина.

Председатель Совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов считает, что пост Рамзана Кадырова и извинения молодого человека – удачная PR-акция.

"Это, безусловно, удачная PR-акция. Если кто-то ему это подсказал, то он хороший PR-менеджер. Я также не исключаю, что видео разозлило Кадырова, так как такие поступки вредят имиджу любого народа, чеченского народа в том числе. К сожалению, такие молодые люди есть в любом народе", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

По его мнению, эта PR-акция не может быть связана с последними событиями в Ингушетии и возможным ухудшением имиджа Кадырова в Кремле. "Я не думаю, что ингушские события как-то могут отразиться на имидже Кадырова в Кремле. Ни отрицательно, ни положительно", - отметил Олег Орлов.

В Чечне распространена практика публичных извинений, к которым принуждают не только критиков власти, но и тех, чье поведение не нравится чеченским властям. Один из первых случаев принуждения критиков власти к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".