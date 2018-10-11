Кадыров потребовал публичных извинений от чеченца за хамское поведение в метро

11 октября 2018, 07:56

Видео, на котором мужчина кидает жестяную банку в пассажиров метро со словами "Ахмат - сила" возмутило главу Чечни. Кадыров жестко охарактеризовал героя видеоролика, заявив, что он не олицетворяет чеченский народ и место его - на ферме. Глава Чечни также потребовал от мужчины явится к нему "первым же самолетом". В республике ранее возникла практика принуждения к извинениям, причем она затрагивала как критиков режима Кадырова так и тех, чье поведение тем или иным образом раздражало власти.

Скандальное видео появилось в сети 10 октября. В ролике двое молодых людей едут в вагоне поезда в метро, а сидящий на противоположной стороне пассажир, который остался за кадром, кидает в них жестяную банку из-под напитка. Делает он это со словами: "Ахмат - сила! Скажи, брат?". Молодой человек, в которого он попал банкой, заявляет: "Ахмат - сила, это я знаю. Но нормально вести себя можно?", - на что получает ответ: "Закрой рот". Видео доступно на Youtube, где к 7.45 мск набрало 361 просмотр.

"Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела", - прокомментировал видео глава Чечни.

Кадыров потребовал от мужчины, кинувшего банку, немедленно приехать в Грозный и явиться к нему с родственниками. Глава Чечни также принес извинения молодым людям, снятым на видео, и сказал, что виновник ситуации "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи".

"Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут! Твои действия не имеют никакого отношения к клубу "Ахмат", к тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте получили моральное право говорить "Ахмат-Сила"... У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале", - написал Кадыров на своей странице в Telegram.

В Чечне название "Ахмат" в спортивной сфере принадлежит футбольному и бойцовскому клубам. Футбольный клуб ранее назывался "Терек". Он был переименован в 2017 году и назван в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Глава Чечни предупредил мужчину, что у него есть "всего несколько часов, чтобы отозваться". "Иначе будешь горько жалеть! Сотни тысячи чеченских юношей и девушек учатся, живут, работают во всех регионах России и за рубежом. Мы с гордостью говорим, что они достойные сыновья нашего народа! А такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!" - заявляет Кадыров.

В Чечне распространена практика публичных извинений, к которым принуждают не только критиков власти, но и тех, чье поведение не нравится чеченским властям. Один из первых случаев принуждения критиков власти к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики. К публичным извинениям принуждают даже подростков. Так, в декабре 2017 года чеченские силовики принудили подростков из станицы Старогладовской извиниться на камеру перед жителями села Иласхан-Юрт, с которыми у молодых людей была ссора, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".