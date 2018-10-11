Пользователи соцсетей призвали Кадырова уважать закон при наказании героя скандального видео

11 октября 2018, 13:38

Видео, на котором запечатлено, как выходец из Чечни бросил жестяную банку в пассажиров, возмутило пользователи соцсетей, которые сочли, что подобное поведение требует наказания, однако призвали Рамзана Кадырова действовать по закону.

Как сообщал " Кавказский узел ", 10 октября в сети появилось видео, на котором мужчина кидает жестяную банку в сидящих напротив него пассажиров со словами: "Ахмат - сила". Это возмутило главу Чечни , он жестко охарактеризовал героя видеоролика, потребовал публичных извинений и явиться к нему с родителями "первым же самолетом".

Примерно через 2,5 часа после сообщения главы Чечни Примерно через 2,5 часа после сообщения главы Чечни в Instagram телерадиокомпании "Путь" имени Ахмата Кадырова появилось видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок. Позднее видео также было опубликовано ИА "Чечня сегодня". "Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители", - говорит автор видеообращения, на веке левого глаза которого виден кровоподтек.

При этом молодой человек в записи с извинениями заявил, что "недостойный поступок совершил в автобусе". Эти слова расходятся с заявлением главы Чечни, который ранее в своем посте в соцсети "ВКонтакте" написал, что действие в видеоролике "кажется, происходит в метро".

Власти Чечни рассказали о воспитательной работе с участником видео и его родителями

"И ", - написала сегодня в комментариях на своей странице в Facebook член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, разместив видео на котором молодой человек кидает жестяную банку со словами: "Ахмат - сила".

При этом Саратова не уточнила, кто именно имеется в виду помимо героя ролика.

Власти Чечни и духовенство проведут воспитательную работу с молодым человеком, бросившим в общественном транспорте алюминиевую банку со словами: "Ахмат – сила", и его родителями, заявил сегодня министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Умаров подтвердил, что выложенное в сеть видео, на котором молодой человек приносит извинения за свой поступок, является подлинным. "Проводится работа с его родителями, имамы будут им заниматься. Нет задачи отправлять его на эшафот, он, по сути, еще ребенок, показательных четвертований тоже не будет. Будет кропотливая работа", - цитирует Умарова РИА "Новости".

Пользователи соцсетей напомнили властям Чечни о верховенстве закона при наказаниях



С осуждением поведения молодого человека, бросившего банку в пассажиров общественного транспорта, выступили пользователи Facebook, "ВКонтакте" и Instagram.

Пользователи Facebook в комментариях к записи Хеды Саратовой посетовали на невоспитанность молодого человек. Запись Саратовой к 13.30 мск 10 октября набрала 36 комментариев.

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Отвечая на комментарии под записью, Саратова

"Вот из-за таких в обществе возникает и усиливается исламофобия. Непременно нужна для этого молодчика публичная разъяснительная беседа. А ребята, что побоялись ответить, очень молодые, подростки. И правильно, что не ввязались в драку", - написала Наиля Хусаинова.

"Всё правильно сделали! Надо наказывать строго! Только так мы станем жить в цивилизованной стране и останемся людьми... Рамзан молодец! Он в ответе за всех своих земляков...", - написал Пётр Лучшев.

При этом пользователь Сергей Шахтарин напомнил главе Чечни о верховенстве закона. "Наказание должно быть по закону!!!" - написал он.

"Рамзан, вы его убьете, побьете? Шантаж, угрозы, извинения на камеру? Пацан, конечно, [нехорошо поступил], но вам не к лицу подобные речи", - в свою очередь написал пользователь Антон Толмачёв.

"Наказать всегда успеем! Научить поведению, провести беседу, дать шанс на исправление. Только после этого сделать выводы! Время поставит все на свои места. А уничтожить можно всё", - уверен Дмитрий Сучков.

При этом пользователи Instagram под записью с извинениями, опубликованной в аккаунте телерадиокомпании "Путь" и набравшей к 13.30 мск 50 комментариев, усомнились в искренности молодого человека.

"Не верю! Не искренне! Думаю, что он пожалел только о том, что это видео попало в сеть...", - написал пользователь с ником sergey_mitkov.

"Да ему ещё и смешно! Начало и конец видео, приглядитесь!" - отметил ibragim_1989.

В Чечне распространена практика принуждения к извинениям, причем она затрагивает как критиков режима Кадырова, так и тех, чье поведение тем или ином образом раздражает власти. Один из первых случаев принуждения к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики. Публично извинялись также нарушители общественного порядка. Так, 17 сентября пользователи соцсетей распространили видео, на котором видно, как две легковые машины из свадебного кортежа пытаются одновременно въехать во двор дома в Шали вслед за лимузином невесты. При этом машины сталкиваются, и водитель одной из них бьет ногой по капоту машины соперника, после чего начинается массовая драка. Водители этих машин в тот же вечер принесли свои извинения в эфире ЧГТРК "Грозный".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".