11 октября 2018, 13:38
Пользователи соцсетей призвали Кадырова уважать закон при наказании героя скандального видео
При этом молодой человек в записи с извинениями заявил, что "недостойный поступок совершил в автобусе". Эти слова расходятся с заявлением главы Чечни, который ранее в своем посте в соцсети "ВКонтакте" написал, что действие в видеоролике "кажется, происходит в метро".
Власти Чечни рассказали о воспитательной работе с участником видео и его родителями
"Их нашли и привезли в Грозный. И они будут подметать улицы Грозного", - написала сегодня в комментариях на своей странице в Facebook член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, разместив видео на котором молодой человек кидает жестяную банку со словами: "Ахмат - сила".
При этом Саратова не уточнила, кто именно имеется в виду помимо героя ролика.
Власти Чечни и духовенство проведут воспитательную работу с молодым человеком, бросившим в общественном транспорте алюминиевую банку со словами: "Ахмат – сила", и его родителями, заявил сегодня министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Умаров подтвердил, что выложенное в сеть видео, на котором молодой человек приносит извинения за свой поступок, является подлинным. "Проводится работа с его родителями, имамы будут им заниматься. Нет задачи отправлять его на эшафот, он, по сути, еще ребенок, показательных четвертований тоже не будет. Будет кропотливая работа", - цитирует Умарова РИА "Новости".
Пользователи соцсетей напомнили властям Чечни о верховенстве закона при наказаниях
С осуждением поведения молодого человека, бросившего банку в пассажиров общественного транспорта, выступили пользователи Facebook, "ВКонтакте" и Instagram.
Пользователи Facebook в комментариях к записи Хеды Саратовой посетовали на невоспитанность молодого человек. Запись Саратовой к 13.30 мск 10 октября набрала 36 комментариев.
"Надо воспитывать, чтобы себя и близких уважали. Уважая себя, таких низких поступков не совершишь. В мелких пацанов кинул, а сидели бы другие, поломали бы ему руки, и потом бы наши писали бы, ах, нашего мальчика несчастного ни за что обидели", - возмутился пользователь Артур Хамидов.
"Хамское поведение не должно оставаться без внимания, от кого бы это ни исходило. А сколько таких случаев остаётся без огласки. Хорошо, что ребята выставили на обсуждение свой поступок. Свою порцию они получат", - отметил в комментариях к записи Артур Джамалов.
"Я много раз был свидетелем хамского поведения нашей молодежи в Москве (...) Так бывает стыдно, особенно за нашу религию, где такое поведение вообще неприемлемо", - написал в комментариях под записью Murad Tangiev.
Отвечая на комментарии под записью, Саратова отметила, что "чеченскую молодежь очень серьезно будут контролировать".
Поддержку Рамзану Кадырову, потребовавшему извинений, высказали на его странице и пользователи "ВКонтакте". Запись главы Чечни, опубликованная в 03.30 мск, к 13.30 мск набрала более 800 комментариев.
"Вот из-за таких в обществе возникает и усиливается исламофобия. Непременно нужна для этого молодчика публичная разъяснительная беседа. А ребята, что побоялись ответить, очень молодые, подростки. И правильно, что не ввязались в драку", - написала Наиля Хусаинова.
"Всё правильно сделали! Надо наказывать строго! Только так мы станем жить в цивилизованной стране и останемся людьми... Рамзан молодец! Он в ответе за всех своих земляков...", - написал Пётр Лучшев.
При этом пользователь Сергей Шахтарин напомнил главе Чечни о верховенстве закона. "Наказание должно быть по закону!!!" - написал он.
"Рамзан, вы его убьете, побьете? Шантаж, угрозы, извинения на камеру? Пацан, конечно, [нехорошо поступил], но вам не к лицу подобные речи", - в свою очередь написал пользователь Антон Толмачёв.
"Наказать всегда успеем! Научить поведению, провести беседу, дать шанс на исправление. Только после этого сделать выводы! Время поставит все на свои места. А уничтожить можно всё", - уверен Дмитрий Сучков.
При этом пользователи Instagram под записью с извинениями, опубликованной в аккаунте телерадиокомпании "Путь" и набравшей к 13.30 мск 50 комментариев, усомнились в искренности молодого человека.
"Не верю! Не искренне! Думаю, что он пожалел только о том, что это видео попало в сеть...", - написал пользователь с ником sergey_mitkov.
"Да ему ещё и смешно! Начало и конец видео, приглядитесь!" - отметил ibragim_1989.
В Чечне распространена практика принуждения к извинениям, причем она затрагивает как критиков режима Кадырова, так и тех, чье поведение тем или ином образом раздражает власти. Один из первых случаев принуждения к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики. Публично извинялись также нарушители общественного порядка. Так, 17 сентября пользователи соцсетей распространили видео, на котором видно, как две легковые машины из свадебного кортежа пытаются одновременно въехать во двор дома в Шали вслед за лимузином невесты. При этом машины сталкиваются, и водитель одной из них бьет ногой по капоту машины соперника, после чего начинается массовая драка. Водители этих машин в тот же вечер принесли свои извинения в эфире ЧГТРК "Грозный".
Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".