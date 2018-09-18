Два жителя Чечни публично извинились за массовую драку на свадьбе

18 сентября 2018, 14:11

Участники свадебного кортежа, после конфликта которых произошла массовая драка в Шали, принесли свои извинения в эфире республиканского канала. Некоторые местные жители сочли недопустимой практику публичных извинений в Чечне.

Видео с массовой дракой на свадьбе распространили 17 сентября десятки пользователей WhatsApp, оно также опубликовано в паблике Instagram, на который подписано около 129 тысяч пользователей, передал корреспондент "Кавказского узла".

На видео, размещенном также 17 сентября в YouTube под названием "Свадьба в Шалях. Такого и в индийском фильме не увидишь", видно, как две легковые машины из свадебного кортежа пытаются одновременно въехать во двор дома вслед за лимузином невесты. При этом машины сталкиваются, и водитель одной из них бьет ногой по капоту машины соперника, после чего начинается массовая драка. По состоянию на 14.00 мск, видео набрало 1424 просмотра.

Тем же вечером ЧГТРК "Грозный" показала в новостях телесюжет с участием организаторов свадьбы, представителей МВД, духовенства и участников инцидента, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Драка, как пояснили авторы сюжета, произошла в минувшие выходные на свадьбе в городе Шали. Представитель семьи, в доме которой проходила свадьба, рассказал тележурналистам, что инцидент произошел, несмотря на то, что участников свадебного кортежа заранее попросили вести себя "подобающим образом".

Кадий Шалинского района в телесюжете осудил действия молодых людей. "Мы должны с уважением относиться друг к другу", - сказал он.

Замначальника ОВД Шалинского района Ахмед Дадкаев заявил, что водители этих машин будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.

Статья 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) предусматривает штраф в размере тысячи рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

Сами участники инцидента, Турпал-Али Сахабов и Магомед Ясаев, в эфире республиканского телеканала объяснили случившееся недоразумением. "Прежде такого не было. Просто поспешили. Прошу прощения у всех", - сказал Турпал-Али Сахабов. Магомед Ясаев также сказал, что его действия были вызваны "излишней торопливостью".

Некоторые телезрители, посмотревшие сюжет ЧГТРК, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что к публичным извинениям в эфире относятся негативно. "Меня раздражает, когда по телевидению показывают людей, которых заставляют униженно просить прощения. Виновен человек – накажите его и успокойтесь, зачем его позорить на весь свет?" – считает представитель одной из неправительственных организаций Чечни Фатима.

"Кавказский узел" не может утверждать, что Сахабов и Ясаев были принуждены выступить в эфире республиканского телеканала, однако ранее жители Чечни неоднократно приносили публичные извинения. Так, 5 августа жительница Грозненского района, которая сообщила в WhatsApp о попытке похищения ребенка на улице, в эфире республиканского ТВ объяснила "эмоциями" свой поступок, а 14 сентября в аналогичной ситуации публичные извинения в телеэфире принесла жительница Гудермесского района.

Жители Чечни много раз публично отказывались и от своих заявлений и жалоб в адрес власти. Один из первых таких случаев произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики.

Традиция оспаривать место за машиной невесты имеет давние корни, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Тимур, историк по образованию. "Еще когда основным средством передвижения была лошадь, (жители региона) оспаривали первое место за бричкой, на которой везли невесту. Это была демонстрация молодецкой удали, ловкости, умения обращаться с конем", - сказал он.

Этот обычай распространился на машины свадебного кортежа. "Но в последнее время это принимает уже такие формы, что доходит до столкновений машин, травм или, как в последнем случае, до массовой драки", - рассказал историк.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".