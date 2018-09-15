Автор сообщения о похищении в Чечне ребенка публично отказалась от своих слов

15 сентября 2018, 16:04

Жительница села Джалка Гудермесского района, разославшая сообщение об исчезновении малолетнего племянника, принесла публичные извинения в эфире чеченского телеканала. Аналогичный сюжет был показан по ТВ в Чечне чуть более месяца назад. Местные жители говорят, что их беспокойство не утихает.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа телеканал "Грозный" показал сюжет, в котором жительница Чечни, которая сообщила в WhatsApp о попытке похищения ребенка на улице в селе Виноградном, объяснила свой поступок "эмоциями". Власти объявили сообщение о похищении слухами.

В программе вечерних новостей 14 сентября государственный телеканал "Грозный" вновь вернулся к этой теме. Был показан сюжет с участием жительницы села Джалка, которая призналась, что распространила в WhatsApp аудиосообщение о похищении своего племянника, вовремя не возвратившегося из школы.

В телесюжете были приведены три аудиосообщения. "Детей пытались похитить в школе", - говорится в одном из них. "Не выпускайте (детей), здесь в Джалке пропали несколько детей, сейчас ищут", - утверждает автор другого. "Удивительные вещи творят. Говорят, это правда. Валлахи, не знаю. Ни в магазин, никуда боюсь отпускать мальчика", - отмечает третья пользовательница мессенджера. Все записи и прямая речь участников событий в телесюжете идут на чеченском языке, перевод с которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Как указывается в телесюжете, автором аудиосообщения о попытке похищения ребенка в Джалке стала местная жительница Ровзат Докудаева, работающая педагогом. Племянник женщины, как утверждается в телесюжете, после окончания занятий в школе отправился в игротеку, где провел более двух часов, а обеспокоенная его отсутствием родственница распространила информацию о его исчезновении.

Автор сообщения отметила, что ребенок был довольно быстро найден. "Оказалось, он ушел недалеко, его быстро нашли. В сообщении я, поспешив, сказала "дети", - рассказала молодая женщина. - Пропавшим был один ребенок, его здесь быстро нашли. Конечно, и для меня, и для любого, это урок". Также она отметила, что сделала рассылку только "своим", после чего сообщение получило дальнейшее распространение. "Прошу меня извинить", - сказала она.

Ситуацию в телесюжете прокомментировал старший участковый полицейский селения Джалка, отметивший, что факт исчезновения ребенка в населенном пункте не нашел своего подтверждения, а также директор местной школы, заявивший, что данное сообщение вызвало в школе "удивление", поскольку сообщений от родителей о невозвратившихся после занятий детях к ним не поступало.

Также в материале присутствовала еще одна местная жительница Тоита Эдисултанова, которая, как подчеркивалось, "наслушавшись душераздирающих криков о помощи, записала собственное аудио". "Я поняла, что рассылать такие голосовые (сообщения) нельзя, чтобы не было тревог и переживаний. От себя больше без проверок ничего рассылать не буду", – сказала она.

Даты, когда распространялись сообщения о похищениях детей, при этом не приводятся. Все женщины дают комментарии на камеру на улице в темное время суток.

Свое мнение относительно подобного рода сообщений в телесюжете высказали также жительницы Грозного и специалист-психолог. В завершение сюжета было особо подчеркнуто, что "Чеченская Республика – один из самых безопасных регионов страны". "Это доказывают многочисленные рейтинги и тысячи туристов. Причем число последних растет с каждым днем. Ни взрослому, ни тем более ребенку, здесь точно ничто не угрожает", - отметил автор сюжета.

Жители Чечни, как выяснил корреспондент "Кавказского узла", напуганы участившимися сообщениями о попытках похищений детей и критично относятся к публичным извинениям.

"Даже не знаешь, что делать и кому верить. Зачем кому-то распространять такие вещи, я не пойму. У меня ребенок учится во вторую смену в школе, сейчас уже темнеет довольно рано. Я за несколько остановок хожу ее встречать, боюсь, как бы чего не случилось", - заявила жительница Грозного Луиза.

"Даже не знаешь, чему и кому верить. Периодически на WhatsApp приходят сообщения о том, что где-то пропал ребенок, где-то кто-то пытался похитить детей", - подтвердила другая жительница Грозного Роза.

"Никто такие вещи со зла не делает. Раз появилось сообщение, достаточно его опровергнуть кому-то из полицейских начальников, а не устраивать из этого публичную выволочку и заставлять потом каяться за допущенную ошибку. Это ведь не такая уж и большая проблема. Зачем унижать людей?" - заявил бывший сотрудник МВД Лема.

Жители Чечни много раз публично отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес власти. Один из первых случаев принуждения критиков власти к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики.

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