Силовики объяснили причину визита к Аслану Иритову

11 октября 2018, 15:52

У полицейских с автоматами был приказ вручить главе "Вольного аула" предостережение от проведения несанкционированных митингов, заявил на суде 10 октября признанный потерпевшим начальник уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", глава общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов и его брат Беслан Иритов подозреваются в избиении полицейских 31 октября 2017 года. Аслан Иритов находится под домашним арестом, его дело суд начал рассматривать в июне. Видеозаписи, которые были просмотрены на заседании 3 октября 2018 года, не подтвердили вину Беслана Иритова.

В день задержания Иритовых жители Вольного аула, требующие выделить землю под строительство домов, вышли на акцию с требованием встречи с мэром Арсеном Алакаевым, но были разогнаны силовиками.

10 октября в Нальчикском городском суде на заседании по делу Аслана Иритова была показана часть видеозаписи, на которой запечатлены прибытие сотрудников полиции во двор к Иритовым, последовавшая за этим потасовка и задержание братьев Иритовых.

В ходе просмотра видеозаписи адвокат Роман Бондаренко, представляющий интересы Аслана Иритова при поддержке "Комитета против пыток", пытался выяснить личности силовиков, которые пришли во двор к Иритовым. Он периодически останавливал видеозапись и задавал потерпевшим вопрос, кем является тот или иной человек в кадре. Оказалось, что на месте, кроме потерпевших, были и другие высокопоставленные сотрудники МВД, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании суда.

Потерпевшими по делу признаны заместитель начальника Центра "Э" Хамидби Губашиев и начальник уголовного розыска МВД по КБР Заур Крымуков.

На видео женщины во дворе Иритовых несколько раз требуют, чтобы полицейские покинули домовладение, однако силовики продолжают настаивать на своем. "Мы хотели вручить уведомление", - пояснили суду потерпевшие свой отказ уйти. При этом они отрицательно ответили на вопрос адвоката, который спросил, считают ли они себя нарушителями закона.

"Почему не прислали вручить пресловутое уведомление участкового? Зачем надо было являться толпой? Почему с вами было столько автоматчиков?" - обратился к потерпевшим Аслан Иритов. "Нас вызвали и сказали, чтобы мы вручили это уведомление лично", - ответил Заур Крымуков. На вопрос о числе сотрудников ОМОН, явившихся к Иритовым, он ответил, что не считал их.

На заседании 11 июля потерпевший Хамидби Губашиев заявил, что вручением предупреждения Аслану Иритову занимался целый отряд силовиков, поскольку в центре "Э" знали о вспыльчивом характере главы "Вольного аула".

По просьбе гособвинителя Аслан Иритов пояснил, почему не сразу вышел к силовикам, хотя видел их через окно. "Да, я видел, но я не был одет. Я одеваюсь с помощью жены, а она была во дворе. По-вашему, я должен был в трусах и в майке выйти, уважаемый прокурор?" - сказал он.

В суде было много людей, сочувствующих Иритову. Они эмоционально реагировали на происходящее. Так, из зала суда была удалена одна из руководителей организации "Вольный аул" Светлана Алиева, которая заявила, что судья и прокурор "работают не по закону". Алиеву возмутило то, что они не делали замечаний потерпевшим, которые на многие вопросы адвоката отвечали: "Не помню" и "Не знаю".

Организация "Вольный аул" добивалась выделения земельных участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. В конце 2017 года, когда глава организации Аслан Иритов был обвинен в применении насилия к полицейским, Минюст по Кабардино-Балкарии заподозрил "Вольный аул" в экстремизме. Впоследствии претензии к "Вольному аулу" со стороны Минюста были сняты, однако организация не смогла принять участия в новом аукционе из-за суммы задатка, которая составила 15 миллионов рублей. Эту сумму представители "Вольного аула" назвали завышенной.

Просмотр видеозаписи будет продолжен на заседании 24 октября.