Видеозаписи не подтвердили вину Беслана Иритова в избиении полицейских

04 октября 2018, 03:44

Видеозаписи инцидента, произошедшего во дворе дома лидера общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова, не подтвердили, что его брат Беслан Иритов применил насилие в отношении полицейских. По данным экспертизы, записи не содержат следов монтажа.

Как писал "Кавказский узел", глава общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов и его брат Беслан Иритов подозреваются в избиении полицейских 31 октября 2017 года. Дело Беслана Иритова выделено в отдельное производство. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). В июле Нальчикский городской суд смягчил ему меру пресечения, освободив из-под домашнего ареста. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

В день задержания Иритовых жители Вольного аула, требующие выделить землю под строительство домов, вышли на акцию с требованием встречи с мэром Арсеном Алакаевым, но были разогнаны силовиками.

На судебном процессе 3 октября по делу Беслана Иритова суд изучил видеозаписи инцидента, произошедшего в октябре 2017 года. Защищал Иритова адвокат организации "Комитет против пыток" Александр Караваев, передает присутствовавшая на заседании суда корреспондент "Кавказского узла".

В суд были представлены четыре запакованных диска, которые судья Бгажноков вскрыл по очереди. Видеозаписи просматривались на экране компьютера в кабинете судьи.

На записи видно, как мужчины, одни из которых - в форме сотрудников полиции, другие - в гражданском, подходят к воротам дома. Из ворот выходит дочь Аслана Иритова, потом его супруга Марина Иритова. Она пытается выяснить, на каком основании полиция приехала к ним.

"Нам нужен Аслан Сафарбиевич", - сказал полицейский.

"Он что-то совершил?" - спросила жена Иритова.

"На данное время нам нужно с ним поговорить о недопустимости проведения мероприятия", - сказал полицейский.

Вместо ответа на вопрос Марины Иритовой, о каком мероприятии идет речь, он вновь требует позвать Аслана Сафарбиевича.

Марина Иритова и ее дочь возвращаются во двор и закрывают ворота.

Дальше видео обрывается. Как полицейские вошли во двор, из видеозаписи непонятно. Иритовы утверждают, что они выбили дверь, правоохранители же утверждают, что дверь была открыта.

Следующая запись начинается с того, что один из полицейских уже стоит на крыльце дома Иритовых, другие заходят во двор. Они требуют у женщин представить им паспорта и домовую книгу. Женщины предлагают им покинуть двор. Начинается перебранка. Она переходит в потасовку с участием Беслана Иритова, который выскакивает во двор, едва накинув куртку. Затем появляется и Аслан Иритов. Во дворе появляются спецназовцы в масках. Слышны шум, женские крики. Дочь Иритова, пытавшуюся защитить отца, бросают на землю.

Глава "Вольного аула" Аслан Иритов отрицал применение какого-либо насилия к сотрудникам полиции, указывая, что у него нет кистей рук. 9 апреля в Интернете появилась видеозапись, существенно уточнившая обстоятельства его задержания, однако часть съемки с развитием конфликта из этой записи извлечена.

На записи видно, что Аслан Иритов выходит во двор в кофте, однако потом он оказывается в майке. В какой момент с него сорвали кофту, из видеозаписи непонятно. Видно, как Аслана Иритова уносят со двора. Еще раньше со двора увели Беслана Иритова.

При этом видеозапись не содержит кадров, подтверждающих, что Беслан и Аслан Иритовы применили физическую силу к сотрудникам полиции.

Судья несколько раз просмотрел запись в обычном и замедленном режимах, а также покадрово.

В суд также была представлена видеозапись собрания "Вольного аула", которое состоялось 28 октября 2017 года. Однако изучать ее не стали в связи с тем, что на этой видеозаписи нет Беслана Иритова, и происходящие там события его не касаются.

Была просмотрена еще одна видеозапись о том, как сотрудники полиции изымают телефон у соседа Иритовых, который снимал происходящее. По словам Беслана Иритова, после изъятия телефона видеозапись была стерта.

После просмотра видеозаписей судья огласил заключение экспертизы о том, что видеозаписи не содержат следов монтажа.

По ходатайству гособвинения, на следующем судебном заседании, которое состоится 24 октября, будет допрошен судмедэксперт.

Руководители "Вольного аула" пытались помочь тем, у кого нет денег

Напомним, что организация "Вольный аул" добивалась выделения земельных участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. В конце 2017 года Минюст по Кабардино-Балкарии заподозрил "Вольный аул" в экстремизме. Впоследствии претензии к "Вольному аулу" были сняты, однако организация не смогла принять участия в новом аукционе из-за суммы задатка, которая составила 15 миллионов рублей. Эту сумму представители "Вольного аула" назвали завышенной.

В настоящее время в организации "Вольный аул" числятся более тысячи человек. Они рассчитывают получить земельные участки по кадастровой стоимости – 77 тысяч рублей за 6 соток.

Одна из членов "Вольного аула" Эмма Берхамова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проживает на съемной квартире с взрослым сыном. Очень надеется получить земельный участок, чтобы построить хотя бы небольшой домик, чтобы бы не платить за аренду жилья.

"Я осталась в организации "Вольный аул", потому что верю руководителям этой организации. Они интересовались моей проблемой, пытались помочь таким людям, как я, у которых нет денег, чтобы заплатить за участок двести тысяч рублей. Я могу заплатить только кадастровую стоимость и то с большим трудом", - рассказала она.