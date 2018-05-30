Антимонопольщики приостановили земельные торги в Вольном ауле

30 мая 2018, 04:20

Торги на право аренды земельного участка не состоялись после жалобы, направленной в управление антимонопольной службы, представителя общественной организации "Вольный аул".

Как сообщал "Кавказский узел", общественная организация "Вольный аул" подала жалобу в суд, потребовав признать незаконным решение антимонопольного органа, которое не позволило ей принять участие в земельном аукционе. Юрист УФАС иск не признал. Арбитражный суд Кабардино-Балкарии назначил заседание по делу на 20 июня.

"Вольный аул" не был допущен к торгам, поскольку, по данным организатора аукциона, не перечислил задаток для участия в них. Замруководителя "Вольного аула" Мурат Кулиев заявил, что задаток в сумме 963 500 рублей был перечислен, но еще до рассмотрения вернулся на счет "Вольного аула". Повторно перечислить деньги организация не успела, так как банк заблокировал счет на основании письма управления Минюста по Кабардино-Балкарии, заподозрившего "Вольный аул" в экстремизме. Действия организаторов торгов направлены на создание препятствий для участия "Вольного аула" в аукционе и содержат признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции", говорилось в жалобе активистов в УФАС. 18 декабря 2017 года аукцион на право заключения договора аренды участка площадью 39 гектаров был перенесен по требованию антимонопольной службы, получившей жалобу организации "Вольный аул" на недопуск к торгам. Впоследствии УФАС отказало "Вольному аулу", а аукцион выиграл его единственный участник – организация "Нальчик за свои права", которая, по мнению активистов, была создана для участия в этих торгах. Члены "Вольного аула" решили продолжить борьбу за участки земли.

Торги на право аренды земельного участка размером в 96,6 га были намечены на 28 июня, однако были приостановлены федеральной антимонопольной службой, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" представители общественной организации "Вольный аул".

"Торги приостановлены до рассмотрения жалобы общественной организации "Вольный аул" на действия МКУ "Управление земельных отношений местной администрации городского округа Нальчик" при проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 965 821 квадратный метр (96,6 га)", - говорится в уведомлении УФАС (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), направленном на имя заместителя руководителя ОО "Вольный аул" Мурата Кулиева.

Как пояснил корреспонденту Мурат Кулиев, он обжаловал установленный размер задатка – 8 171 000 рублей, что составляет 7,74 процента от кадастровой стоимости земельного участка. Данная цена превышает начальную, которая составляла 7 437 000 рублей. "Нам кажется, что сумму завысили преднамеренно, чтобы мы не могли участвовать", - сказал Кулиев.

Рассмотрение жалобы назначено на 5 июня.

Напомним, что 3 мая в ходе встречи старейшин Вольного аула с заместителем главы администрации Нальчика Асланом Паштовым последний проинформировал, что для участия в аукционе потребуется 15 млн рублей. "Часть этой суммы, около 8 млн рублей – сумма, необходимая для участия в аукционе, другая часть - первый арендный платеж за год. Причем в ходе аукциона, если в нем примут участие несколько НКО, аукционная стоимость участка может значительно возрасти",- сказал Паштов.

На вопрос Кулиева, почему, когда на аукцион выставлялся участок в 39 га, обеспечение заявки было в размере трех процентов от кадастровой стоимости земли, а сейчас – восемь процентов, внятного ответа не последовало.

"Кавказский узел" также сообщал, что жители Вольного аула, требующие выделить землю под строительство домов, вышли на акцию 31 октября 2017 года с требованием встречи с мэром Арсеном Алакаевым, однако силовики разогнали участников акции. В этот же день был задержан глава общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов. Аслан Иритов и его брат Беслан Иритов находятся под домашним арестом по делу об избиении полицейских 31 октября 2017 года. Согласно версии силовиков, Аслан Иритов 31 октября 2017 года ударил одного полицейского головой в лицо и рассек ему губу, а другого попытался задушить. Сам Аслан Иритов, у которого нет кистей рук, отрицал применение какого-либо насилия к сотрудникам полиции.