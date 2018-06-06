Антимонопольщики признали законным повторный недопуск "Вольного аула" к торгам

06 июня 2018, 22:49

Торги на право аренды второго земельного участка в Вольном ауле вновь выиграла общественная организация "Нальчик за свои права". Жалоба организации "Вольный аул", которая не смогла участвовать в торгах из-за высокого размера задатка, признана необоснованной.

Как информировал "Кавказский узел", общественная организация "Вольный аул" направила жалобу в антимонопольную службу и добилась приостановки торгов на право аренды земельного участка площадью 96,6 гектара. Как пояснил замруководителя организации Мурат Кулиев, он обжаловал установленный размер задатка – 8 171 000 рублей, что составляет 7,74 процента от кадастровой стоимости земельного участка. Данная цена превышает начальную, которая составляла 7 437 000 рублей. Кулиев предположил, что сумму завысили преднамеренно, чтобы "Вольный аул" не мог участвовать в торгах.

3 мая замглавы администрации Нальчика Аслан Паштов проинформировал старейшин Вольного аула, что для участия в аукционе потребуется 15 млн рублей. "Часть этой суммы, около 8 млн рублей – сумма, необходимая для участия в аукционе, другая часть - первый арендный платеж за год. Причем в ходе аукциона, если в нем примут участие несколько НКО, аукционная стоимость участка может значительно возрасти", - сказал Паштов. На вопрос Кулиева, почему ранее, когда на аукцион выставлялся участок в 39 гектаров, обеспечение заявки было меньшим, внятного ответа не последовало.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарии рассмотрело 5 июня жалобу общественной организации "Вольный аул" и признало ее необоснованной. "Вольный аул" будет обжаловать это решение и результаты самих торгов, в которых организация не смогла участвовать из-за размера задатка, сообщил представляющий интересы "Вольного аула" юрист Ислам Масаев корреспонденту "Кавказского узла".

Для участия в торгах, которые были намечены на 28 мая, "Вольному аулу" не хватило средств. Единственную заявку на участие в торгах подала организация "Нальчик за свои права", она же была признана победителем торгов. Договор на аренду участка с организацией еще не подписан, сообщили информированные источники в администрации Нальчика корреспонденту "Кавказского узла".

Из извещения о проведении аукциона следует, что предметом торгов является первый арендный платеж по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Начальная цена составляет 7 437 000 рублей, шаг аукциона - 223 110 рублей (3% от начальной цены контракта), а размер задатка - 8 171 000 рублей (110% от начальной цены контракта).

По мнению юристов организации "Вольный аул", установленный размер задатка привел к ограничению конкуренции. "Считаем, что установленный организатором торгов задаток в размере 110% от начальной цены контракта, приводит к ограничению конкуренции. Этими действиями организатор аукциона ограничил свободный доступ к участию в аукционе для субъектов, которые, возможно, располагали денежными средствами для внесения арендной платы, но не имели возможности внести установленный организатором торгов задаток", - пояснил Ислам Масаев.

По словам Масаева, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды предполагают, что организатор аукциона или конкурса может требовать внесения задатка и определять его размер.

"Вместе с тем мы считаем, что право организатора торгов самостоятельно устанавливать размер задатка не должно иметь своей целью или приводить к ограничению конкуренции", - пояснил Масаев.

Он отметил, что организатор аукциона при назначении задатка и его размера должен руководствоваться необходимостью и целесообразностью. Право организатора торгов устанавливать размер задатка должно быть использовано добросовестно, но в данном случае организатор торгов не обосновал установленный размер задатка и не привел убедительных доводов о необходимости такого его размера, подчеркнул юрист "Вольного аула".

"Организатор не обосновал установление задатка в размере, превышающем начальную цену контракта. Задаток служит способом обеспечения исполнения контракта, цена которого составляет 7 437 000 рублей, в то время как задаток составляет 8 171 000 рублей. При таком раскладе не исключено, что контракт будет заключен по начальной цене, и тогда возникает вопрос относительно разницы между размером задатка и начальной ценой контракта. Как и на каком основании данные денежные средства будут возвращены, если извещением о проведении торгов эта ситуация не предусмотрена?" - отметил он.

Организатор проведенного ранее аукциона на право аренды земли установил задаток в размере 963 284 рублей при начальной цене контракта 3 416 268 рублей, то есть 28% от начальной цены, заметил также Масаев. Это обстоятельство, по словам юриста, также свидетельствует о намеренном ограничении конкуренции организатором торгов, что запрещено положениями федерального закона "О защите конкуренции". В связи с этим "Вольный аул" намерен обжаловать результат аукциона.

18 декабря 2017 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 39 гектаров был перенесен по требованию антимонопольной службы, получившей жалобу организации "Вольный аул" на недопуск к торгам. Впоследствии УФАС отказало "Вольному аулу", а аукцион выиграл его единственный участник – организация "Нальчик за свои права", которая, по мнению активистов, была создана для участия в этих торгах. "Вольный аул" не был допущен к торгам, поскольку, по данным организатора аукциона, не перечислил задаток для участия в них. По словам замруководителя "Вольного аула" Мурата Кулиева, задаток в сумме 963 500 рублей был перечислен, но еще до рассмотрения вернулся на счет "Вольного аула". Повторно перечислить деньги организация не успела, так как банк заблокировал ее счет на основании письма управления Минюста по Кабардино-Балкарии, заподозрившего "Вольный аул" в экстремизме. "Вольный аул" подал в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии жалобу на решение УФАС, признавшей недопуск организации к участию в аукционе обоснованным. 16 мая в Арбитражном суде прошли предварительные слушания, рассмотрение жалобы по существу назначено на 20 июня.

Организатор торгов имеет право устанавливать любую цену, и торги проводятся, когда заявки подают несколько юридических лиц. Организация "Нальчик за свои права" была признана победителем, так как больше ни от кого заявок не поступило, сообщил представитель "Нальчик за свои права" корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также сообщал, что жители Вольного аула, требующие выделить землю под строительство домов, вышли на акцию 31 октября 2017 года с требованием встречи с мэром Арсеном Алакаевым, однако силовики разогнали участников акции. В этот же день был задержан глава общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов. Аслан Иритов и его брат Беслан Иритов находятся под домашним арестом. Дело Беслана Иритова, выделенное в отдельное производство, суд начал рассматривать 29 мая.