Прокуратура нашла нарушения в деятельности Минимущества Дагестана

09 октября 2018, 19:02

Привлечь к уголовной ответственности двух сотрудников министерства по земельным и имущественным отношениям потребовала прокуратура по итогам проверки.

О нарушениях в деятельности Минимущества Дагестана прокуратура сообщила сегодня. Инспекторы выявили, что земли сельскохозяйственного назначения, в том числе отгонного животноводства, в Дагестане используются недостаточно эффективно. Наряду с имеющимися проблемами с охраной земель и сохранением их плодородия, значительная часть арендуемых земель не используется или используется не по назначению, показала проверка.

Свидетельством бесхозяйственного отношения арендаторов является деградация отдельных земельных участков, их неприглядный внешний вид, заявили проверяющие. По их мнению, Минимущества в должной мере не осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием земель, находящихся в госсобственности Дагестана.

«Возможности расторжения заключенных контрактов не применяются, в суды соответствующие исковые заявления не направляются. Все это приводит не только к снижению качества и уменьшению количества земель сельскохозяйственного назначения (отгонного животноводства), но также к потере значительного объема доходов от их использования. Кроме того, несмотря на наличие крупной задолженности по договорам о предоставлении в аренду земельных участков претензионно-исковая работа в Минимуществе РД ведется не на должном уровне», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Ведомство сообщает, что по результатам проверки в следственные органы направлены два материала для решения вопроса об уголовном преследовании главного специалиста-эксперта министерства по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), а также бывшего заместителя министра по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а в адрес министра внесено представление об устранении нарушений закона.

На сайте Следственного управления СКР по Дагестану информации о реакции на материал прокуратуры, по данным на 19.00 мск 9 октября, не было. Представители Минимущества на его сайте также к этому времени не прокомментировали заявление прокуратуры.

Отметим, что еще в марте текущего года глава правительства Дагестана Артем Здунов и прокурор республики Денис Попов заявляли о множественных злоупотреблениях в управлении госимуществом. В числе претензий, высказанных тогда в адрес Минимущества, называлась регистрация только 30% закрепленных за госучреждениями объектов недвижимости, а также нарушения при передаче земель сельхозназначения из республиканской собственности в муниципальную собственность или в аренду коммерческим структурам. За две недели до этого Владимир Васильев, тогда еще врио главы Дагестана, заявил о возможной ликвидации министерства по земельным и имущественным отношениям республики, он также подверг резкой критике работу ведомства и напомнил подчиненным о кадровых чистках.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".