Обвинение попросило пять лет тюрьмы для Мусы Мусаева

03 октября 2018, 23:34

Прокурор потребовал для бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева пять лет лишения свободы с запретом работы на государственных и муниципальных должностях. Мусаев не преследовал своими действиями корыстных интересов и помог мэрии возместить ущерб, заявила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", на сегодняшнем заседании суда бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев признал свою вину и суд удовлетворил его ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. Мусаев взял на себя ответственность за ущерб, причиненный муниципалитету при передаче пяти участков земли, пояснив, что был введен в заблуждение, а проверять документацию ему мешала загруженность работой.

Муса Мусаев находится под стражей с 21 января. 26 января его отстранили от исполнения обязанностей мэра дагестанской столицы. Мусаев обвинен в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (части 2 и 3 статьи 286 УК России). Ранее он настаивал на своей невиновности, а защита Мусаева заявляла о необоснованности уголовного преследования.

Перед началом сегодняшнего заседания по делу Мусаева у здания Советского райсуда Махачкалы собрались порядка 40 человек из группы поддержки отстраненного мэра Махачкалы, в том числе родственники, друзья и коллеги, бывшие и нынешние сотрудники городской администрации. В зал заседаний смогли попасть только близкие родственники Мусаева и журналисты – сотрудники девяти средств массовой информации, в том числе федеральных, сообщил присутствовавший в суде корреспондент "Кавказского узла".

Три из пяти участков возвращены городу

До начала прений представитель администрации Махачкалы, которая признана потерпевшей стороной, передал судье решения об изъятии трех земельных участков. Эти участки Мусаев, по версии обвинения, передал в частную собственность.

"Администрация Махачкалы обратилась в суд с требованием [изъять] все пять незаконно выделенных участков земли. На сегодняшний день участки на улицах Дахадаева, Алиева и Гаджиева уже возвращены в собственность муниципалитета, решения суда по этим участкам вступили в законную силу. Дело об участке на улице Даниялова сейчас находится [на рассмотрении] Ленинского суда Махачкалы, судьба пятого участка еще неизвестна", – пояснил сотрудник городской администрации Махачкалы. Суд приобщил представленные им документы к материалам дела.

Прокурор, выступая в прениях, счел вину Мусы Мусаева полностью доказанной. Пять постановлений о выделении пяти участков земли повлекли для муниципалитета ущерб в размере более 48 миллионов 122 тысяч рублей, однако Мусаев заключил соглашение со следствием и выполнил все его условия – активно сотрудничал со следствием и признал свою вину, отметил обвинитель. Прокурор предложил суду приговорить Мусаева к пяти годам лишения свободы с трехлетним запретом работы на государственных и муниципальных должностях.

Представитель потерпевшей стороны отметил, что администрация Махачкалы будет подавать иск с требованием возмещения Мусаевым материального ущерба. Наказание для Мусаева в рамках уголовного дела сотрудник мэрии оставил на усмотрение суда.

Адвокаты Мусаева поспорили с обвинением об ущербе

Защита Мусаева, в свою очередь, назвала требование прокурора чрезмерно жестким. Отстраненный мэр активно помогал следствию и делал все возможное для возмещения причиненного ущерба, отметил его адвокат Сулейман Азуев. "Указанный ущерб является условным, так как земельные участки, по обстоятельствам выделения которых возбуждены уголовные дела, находятся под арестом. Мы неоднократно ходатайствовали об аресте этих участков, и это была инициатива Мусаева", – заявил защитник.

Перечислив смягчающие обстоятельства, адвокат Азуев попросил суд смягчить обвинение Мусаеву, изменив категорию тяжести вменяемого ему преступления. Действия подсудимого, по его словам, не были продиктованы какой-либо личной выгодой.

"Ни на одном из пяти выделенных Мусаевым земельных участков не возведено [никаких строений], имеющиеся [на них] строения возведены 10, 20 и 50 лет назад, то есть участкам не причинен никакой вред. В ходе расследования не установлено ни одно отягчающее обстоятельство", – заявил Азуев.

Адвокат сослался также на слова главы республики Владимира Васильева о том, для всех чиновников, допустивших противозаконные действия, есть законный выход – вернуть похищенное. У Мусаева нет незаконно нажитого имущества, а переданные им в частную собственность участки возвращены муниципалитету, подчеркнул он.

"Республика заплатила очень высокую цену за роскошь своей элиты. У всех, кто нечистоплотно вел свои дела и исполнял обязанности, есть законный выход из ситуации – вернуть украденное. В уголовно-процессуальном кодексе есть такое понятие как "возмещение ущерба". Подобные инициативы будут всячески поддержаны", – процитировала слова Васильева на совещании 10 сентября пресс-служба главы Дагестана.

Адвокат Султан Калаев также заявил, что в действиях чиновника не было коррупционной составляющей.

"Мусаев при вынесении постановлений о выделении этих пяти участков личных корыстных интересов не имел. По двум эпизодам обвинения действия Мусаева не нанесли городу материальный ущерб: два участка были приобретены в собственность при полной оплате, приобретатель заплатил городу все, что он должен был заплатить. Речь идет о том, что эти участки должны были продаваться через аукцион – это тоже нарушение, и Мусаев это признает", – сказал адвокат Калаев.

Защита также отметила, что на иждивении Мусы Мусаева находятся его пожилая теща и четверо детей. Адвокаты попросили суд учесть семейные обстоятельства Мусаева, его государственные награды и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Мусаев пообещал безвозмездно работать на государство

Сам Муса Мусаев во время выступления в прениях повторил, что не собирается перекладывать вину на бывших подчиненных и готов нести полную ответственность за свои действия.

"Придя на должность мэра, я получил арестованные счета, судебные решения, более чем полуторамиллиардный долг, задолженность по зарплате более трех месяцев, неоплаченные имущественные и земельные налоги. Это было разоренное хозяйство, в состоянии дефолта. <...> Более 20 тысяч документов нам пришлось обработать и эти пять документов вышли с ошибкой. <...> Я ни один документ не подписывал, имея какой-то корыстный интерес", – заявил Муса Мусаев.

Обвиняемый подчеркнул, что его команда в сжатые сроки проделала большой объем работы. "За восемь месяцев мы сделали то, что не было сделано за 20 лет: утвердили генплан Махачкалы, правила застройки и землепользования, программу развития транспортной инфраструктуры, программу развития коммунальной инфраструктуры, схемы водоснабжения и водоотведения. <...> Все это делалось под моим личным контролем", – рассказал Мусаев.

Отстраненный мэр отметил, что при отсутствии средств в городском бюджете ему удалось привлечь инвестиции для развития Махачкалы через своих однокурсников и друзей. "Если мне запретят занимать государственную должность, когда я освобожусь, я все равно буду работать на государство, хоть и безвозмездно. <...> Буду служить своей стране до последнего вздоха", – после этих слов родственники Мусаева в зале суда захлопали ему.

Суд продолжит рассматривать дело Мусаева в 11 мск 12 октября. На этом заседании отстраненный мэр должен выступить с последним словом.

Муса Мусаев стал главой Махачкалы в июле 2015 года, говорится в его биографии, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии". На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" также публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане.