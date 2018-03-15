Власти Дагестана поручили Росгвардии взять Минимущество под охрану

15 марта 2018, 23:40

Врио главы Дагестана Владимир Васильев распорядился установить в министерстве имущества и земельных отношений пост Росгвардии, заявив о давлении на сотрудников ведомства. Глава правительства Дагестана Артем Здунов и прокурор республики Денис Попов на сегодняшнем совещании обсудили множественные злоупотребления в управлении госимуществом.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта врио главы Дагестана заявил о возможной ликвидации министерства по земельным и имущественным отношениям республики, отметив попытки дискредитировать главу этой структуры Екатерину Толстикову. После доклада Толстиковой 5 марта Васильев подверг резкой критике работу ведомства и напомнил подчиненным о кадровых чистках.

Екатерина Толстикова, занимавшая с 2016 года пост вице-премьера Дагестана, возглавила преобразованное министерство по земельным и имущественным отношениям в январе 2018 года, а 22 февраля вновь была утверждена вице-премьером Дагестана по совместительству. За день до этого стало известно о подготовленном работниками Минимущества Дагестана обращении к Васильеву с жалобами на Толстикову. В нем говорилось, что глава ведомства распорядилась убрать молельную комнату и запретила отлучаться на пятничную молитву. Сама Толстикова в тот же день опровергла эти сведения.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время сегодняшней встречи с журналистами указал на установленный у здания Минимущества пост Росгвардии. Свое решение он объяснил тем, что неизвестные лица начали посещать министерство и пытаются давить на его сотрудников.

"Почему мы сейчас поставили пост Росгвардии в министерстве имущественных отношений? Того, чего не было раньше и не было нужно. А теперь заходят какие-то "братки", непонятно кто, начинают давить. Документация, которая должна храниться в определенных жестких условиях, валяется в гараже, в кабинетах конкретных должностных лиц как резерв решения задач, прямо у себя держат, не стесняются. Вместо того, чтобы включить в единый кадастр", – процитировало Васильева издание "Махачкалинские известия".

Здунов назвал критической ситуацию в Минимущества

На сегодняшнем заседании правительства Дагестана премьер-министр республики Артем Здунов перечислил проблемы в работе регионального Минимущества, охарактеризовав ситуацию как "критическую".

Всю работу Минимущества необходимо выстраивать заново, так как на протяжении долгого времени министерство не выполняло своих функций. Тот факт, что в министерстве сменилось с 2013 года семь руководителей, говорит о том, что слишком многие хотели распоряжаться имуществом республики, которое зачастую нигде не было зарегистрировано, заявил ранее "Кавказскому узлу" политический обозреватель издания "Черновик" Магомед Магомедов. "Несомненно, это министерство - одно из самых коррупциогенных. Повышенное внимание, которое уделяется этому министерству, вполне обоснованно", - сказал он.

Среди главных проблем в работе Минимущества Здунов назвал отсутствие базовых регламентов, автоматизированного учета, незавершенное право собственности республики на свое имущество и незавершенное разграничение прав на землю. "Есть множественные злоупотребления, ключевыми факторами которых остается неурегулированность вопросов разграничения прав на землю", – процитировало премьер-министра РИА "Дагестан".

Здунов напомнил, что врио главы Дагестана Владимир Васильев поручил разработать "дорожную карту" разрешения проблем в сфере управления госимуществом. Вице-премьер Дагестана и глава Минимущества Екатерина Толстикова в своем выступлении указала, что первым пунктом "дорожной карты" является упорядочение функций органов власти по управлению госимуществом, так как на сегодняшний день различные функции в этой сфере поручены разным органам. Вторым пунктом глава Минимущества назвала формирование и ведение реестра государственного имущества в соответствии с федеральным регламентом пообъектного учета - по словам Толстиковой, формирование реестра госимущества в Дагестане ведется по документам 1990-х годов и не предусматривает пообъектного учета, что не обеспечивает достоверности данных.

По словам Толстиковой, в апреле решено начать инвентаризацию имущества казны Дагестана, а до конца года будет проведена инвентаризация недвижимого и особо ценного движимого имущества госучреждений и завершится регистрация имущественных прав собственности региона. Кроме того, летом запланирована аттестация руководителей унитарных предприятий, "потому что поступает много жалоб на качество управления в ГУПах, в том числе по поводу незаконного распоряжения земельными участками".

"Ключевой вопрос, который мы ранее определили, - это открытость данных о государственном имуществе Дагестана. Планируем реализацию проекта "Недвижимость для бизнеса", который будет предусматривать в каждом многофункциональном центре новый ряд услуг. Можно будет увидеть реестр государственного имущества и подать необходимые документы для его использования, в первую очередь это относится к земельным участкам", - привела слова Толстиковой пресс-служба Минимущества в сообщении на сайте ведомства.

Попов напомнил об участке, которым распорядился Абдулатипов

Прокурор Дагестана Денис Попов перечислил на совещании распространенные нарушения закона в сфере управления госимуществом, сославшись на результаты надзорных проверок и расследования уголовных дел. По словам Попова, часто фиксировались случаи предоставления недвижимого имущества в пользование без согласия собственника, использование имущества без заключения договоров и госрегистрации, передача прав владения и использования вне процедур торгов, невнесение либо занижение арендных платежей и непроведение конкурсов на право заключения договоров аренды, сообщило сегодня РИА "Дербент".

Неэффективное использование госимущества прокурор объяснил упущениями в работе сотрудников Министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана. По информации Попова, право собственности республики на сегодняшний день зарегистрировано только на 30% закрепленных за госучреждениями объектах недвижимости.

Глава прокуратуры Дагестана указал также на ситуацию с передачей земель сельхозназначения из республиканской собственности в муниципальную собственность или в аренду коммерческим структурам: как указал Попов, за последние три года правительство Дагестана без указания целей передало в собственность Дербентского района более 10 тысяч гектаров сельхозземель, а в конце сентября 2017 года 428 гектаров земли было передано в аренду коммерческой фирме без проведения торгов. Прокуратура внесла по этим фактам представления, но "реальные меры по устранению нарушений закона не приняты", подчеркнул прокурор.

25 октября 2017 года стало известно о том, что прокуратура Дагестана признала незаконным распоряжение Абдулатипова о предоставлении в долгосрочную аренду 428 гектаров земли в Кумторкалинском районе фирме "Асераагро" и потребовала от врио главы республики Владимира Васильева определить порядок предоставления участков без проведения торгов. Распоряжение о передаче этого земельного участка в аренду было подписано Рамазаном Абдулатиповым "за несколько часов до официальной отставки" и вызвало большой резонанс.

"Постановлением правительства №271 от 23 ноября 2017 года утвержден порядок предоставления земель в аренду без торгов, действие которого необоснованно распространено и на данное предприятие. Прокуратурой Дагестана 1 марта внесен протест на это постановление, который находится на рассмотрении", - заявил Денис Попов.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".