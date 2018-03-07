Дагестанские журналисты исключили ликвидацию Минимущества

07 марта 2018, 19:27

Слова Васильева о возможном расформировании Минимущества с напоминанием о зачистках чиновников сулят этому министерству не ликвидацию, а переформатирование, но воспринимать их нужно как язык действий, а не угроз, заявили опрошенные "Кавказским узлом" главреды дагестанских изданий.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта врио главы Дагестана сообщил о высокой вероятности ликвидации министерства по земельным и имущественным отношениям республики, напомнив о попытках подчиненных дискредитировать главу этой структуры Екатерину Толстикову. После доклада главы министерства Толстиковой 5 марта Васильев подверг резкой критике работу ведомства и напомнил подчиненным о кадровых чистках.

Екатерина Толстикова, занимавшая с 2016 года пост вице-премьера Дагестана, возглавила преобразованное министерство по земельным и имущественным отношениям в январе 2018 года, а 22 февраля вновь была утверждена вице-премьером Дагестана по совместительству. За день до этого стало известно о подготовленном работниками Минимущества Дагестана обращении к Васильеву с жалобами на Толстикову. Сама Толстикова в тот же день опровергла изложенные в обращении сведения о религиозном притеснении подчиненных.

Риторика Васильева не подразумевает ликвидации Минимущества Дагестана, речь идет об уточнении полномочий и внутренней структуры министерства, считает политический обозреватель дагестанского издания "Черновик" Магомед Магомедов.

"Может быть, ведомство изменит свое название, но как орган власти, отвечающий за учет и управление государственным имуществом, оно все равно сохранится, причем во главе с Толстиковой", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Магомедова, на данный момент всю работу Минимущества необходимо выстраивать заново, так как на протяжении долгого времени министерство не выполняло своих функций. Реформирование и изменение структуры ведомства помогает зачистить его от всех тех, кто мешает работе. Новое руководство в лице Екатерины Толстиковой столкнулось с "внутренним саботажем" коллектива, так как в министерстве на протяжении долгого времени существовали свои внутренние правила игры, которые никто не смог переломить, указал он.

"То есть там были люди, которые прекрасно знали, что происходит. При том, что они были профессионалами своего дела, они работали на теневой сектор", - пояснил журналист.

Магомедов считает, что новое руководство намерено зачищать министерство от всех тех, кто не угоден, а изменение внутренней структуры ведомства позволит в соответствии с Трудовым кодексом оставить за штатом значительное количество людей. За штат будут выведены именно те, кто идет против Толстиковой и кто не согласен с новыми правилами, уточнил он.

Политический обозреватель отметил, что заявления Васильева стоит расценивать как "язык действий", а не "язык угроз". Эти заявления продиктованы желанием нового руководства Дагестана увеличить налоговую базу республики посредством упорядочивания работы Минимущества.

"Нужно знать, чем вообще республика распоряжается, и поэтому эти действия воспринимаются как необходимые и наиболее действенные", - указал Магомедов.

Тот факт, что в министерстве сменилось с 2013 года семь руководителей, говорит о том, что слишком многие хотели распоряжаться имуществом республики, которое зачастую нигде не было зарегистрировано, считает он. "Несомненно, это министерство - одно из самых коррупциогенных. Повышенное внимание, которое уделяется этому министерству, вполне обоснованно", - отметил Магомедов.

16 января от должности врио министра по имущественным, земельным отношениям и вопросам торговли был отстранен Руслан Магомедов. Через две недели после отставки Магомедова Васильев объяснил эту отставку "безобразной работой".

О полном расформировании Минимущества Дагестана речи идти не может, заявление Васильева говорит о переформатировании ведомства, убежден главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

По словам Фатуллаева, в отношении ряда работников Минимуществ, скорее всего, уже ведется расследование, впоследствии стоит ожидать возбуждения уголовных дел. При этом слова Васильева следует расценивать как попытку настроить работников Минимущества на выполнение служебных обязанностей, которые они долгое время не исполняли, хотя должны были исполнять, считает журналист.

"Не думаю, что это слабость Васильева, а думаю, что это попытка настроить людей на работу", - пояснил Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Частая смена руководства министерства связана с тем, что каждый предыдущий министр подбирался для выполнения определенных конкретных задач и по факту их выполнения освобождался от занимаемой должности, считает он. Фатуллаев также согласен с мнением, что Минимущества - наиболее коррупциогенное ведомство, так как оно распоряжается очень большим объемом материальных ценностей.

Материалы об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".