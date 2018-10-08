Глава УФАС Дагестана оставлен под арестом до конца ноября

08 октября 2018, 19:30

Московский городской суд признал продление ареста руководителя Управления ФАС под Дагестану Кубасая Кубасаева, обвиняемого в получении взяток, законным.

Как писал "Кавказский узел", глава Управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Кубасай Кубасаев был задержан 22 марта по подозрению в получении взяток. 23 марта суд арестовал его на два месяца, позже суд еще дважды продлевал срок пребывания чиновника под стражей.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год Кубасаев получил взяток, в том числе в виде имущества, на общую сумму более 3 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России от 22 марта. В ведомстве уточнили, что глава УФАС не препятствовал проведению дирекцией предприятия аукционов на право заключения госконтрактов.

О признании законным решения о продлении ареста Кубасаева сегодня сообщил представитель пресс-службы Московского горсуда, на которого ссылается РАПСИ.

"Постановление Басманного суда Москвы оставили без изменений, Кубасаев останется под стражей до 22 ноября", - цитирует сегодня представителя суда РИА "Новости".

Уголовное дело в отношении руководителя УФАС по Дагестану Кубасая Кубасаева возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ, максимальное наказание по которой предполагает до 15 лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно решения Московского горсуда не поступало.

Напомним, в июле заместителем главы УФАС Дагестана был назначен Каир Бабаев, занимавший аналогичную должность в УФАС по Карачаево-Черкесии. В связи с тем, что Кубасаев находится под арестом, на Бабаева временно возложены обязанности руководителя.

Новости об арестах чиновников, обысках и изъятии документов в министерствах и ведомствах Дагестана собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".