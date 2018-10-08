Участники митинга указали на нарушения в генплане Каспийска

08 октября 2018, 00:03

Активисты собрали не менее 200 подписей под петицией с требованием привести генплан Каспийска в соответствие с градостроительными нормами, сообщили организаторы митинга.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября в Каспийске прошел митинг, участники которого заявили, что предложенные властями поправки в генеральный план города узаконивают уплотнительную застройку и легализуют незаконные постройки.

В октябре 2017 года мэрия под натиском общественности отозвала поправки в генплан, предусматривавшие перевод 12 участков в зону многоэтажной застройки. Местные власти испугались протестов горожан и лишнего внимания нового главы Дагестана Владимира Васильева, предположили тогда активисты.

На акцию протеста против принятия изменений в генплан Каспийска, организованную 7 октября членами движения "Каспийск - наш город", по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", пришли около 80 человек. Поддержать жителей города из Махачкалы приехали также активисты движения "Город Наш".

"Мы заблаговременно подавали уведомление в администрацию Каспийска о проведении митинга, но городские власти отказали нам, сославшись на то, что мы собираемся проводить акцию в ненадлежащем месте. Хотя постановлением правительства Дагестана для проведения массовых мероприятий отведена площадка перед дворцом культуры завода "Дагдизель". В уведомлении мы указывали, что наша акция пройдет именно на этой площадке. Мы считаем, что нам незаконно отказали в согласовании митинга и потому было решено его провести", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист, активист движения "Каспийск - наш город" Патимат Гусейнова.

По ее словам, активисты через прокуратуру Дагестана пытались добиться отмены общественных слушаний и опротестовать изменения в генплане Каспийска. Жалоба была направлена в конце сентября, прокуратура переадресовала ее в министерство строительства и ЖКХ республики, а также в мэрию города, сказала Гусейнова.

"По существу на нашу жалобу прокуратура не ответила. Нам пришел лишь ответ, что наша жалоба перенаправлена", - сообщила Патимат Гусейнова, отметив, что "обращения в контролирующие органы республики дали нулевой результат".

Выступая на митинге, активистка движения "Каспийск - город наш" Светлана Багмет призвала горожан принять участие в общественных слушаниях по принятию нового генплана и высказаться против него.

"Теперь администрация хочет принять новый генплан, согласно которому 153 участка земли хотят отвести под строительство многоэтажек, деловые и торговые центры. Мы считаем, что горожане должны выразить протест против этих изменений. Потому что нам нужен дворец культуры "Дагдизель", вместо которого, по новому генплану, будет построен комплекс из восьми многоэтажек. Нам нужны спортивные площадки и зеленые зоны, нам нужны благоустроенные пляжи, а не застроенный берег, нам нужны парковки и придомовые территории, а не массовая застройка", - заявила Светлана Багмет.

Один из организаторов митинга, активист движения "Каспийск - город наш" Хабиб Айгумов рассказал, что "члены движения изучили всю документацию нового генплана и обнаружили много нарушений".

Основным требованием активистов является соответствие нового генплана Каспийска градостроительным нормам, подчеркнул он.

По его словам, "и до принятия нового генплана застраиваются дворы и придомовые территории, вырубаются, а потом застраиваются парки, скверы и рекреационная зона".

"Новый генплан - это, по сути, документ, формирующий архитектурный облик города на ближайшие 25-30 лет. Наша организация пыталась найти общий язык со всеми, кто причастен к этим намечающимся изменениям. На нарушения в новом генплане мы пытались обратить внимание госорганов. Мы обращались в архнадзор, Росприроднадзор, прокуратуру города и республики, в природоохранную прокуратуру, но ни от одного ведомства должной реакции не поступило", - утверждает Айгумов.

Активист заявил, что "разрешения на строительство новых многоэтажных домов выдаются без учета парковочных мест, детских площадок, мест для складирования твердых бытовых отходов". "В некоторых районах строительство слишком уплотнено, но при возведении новых многоэтажек не строят новую инфраструктуру, и все новые дома ложатся тяжким бременем на существующую изношенную систему ЖКХ, и она не выдерживает. Из-за этого в городе часто перебои с водой и электричеством", - заявил Хабиб Айгумов.

Участница акции, жительница Каспийска Раиса Яхьяева также заявила, что из-за изношенности городской инфраструктуры горожане испытывают бытовые проблемы.

"Мы хотим жить в более комфортном городе, наш город ужасно застраивается, и это плохо влияет на качество жизни горожан. С 90-х годов в нашем городе не появилось ни одной новой зеленой зоны, наоборот, зеленых насаждений с каждым днем все меньше и меньше, сокращаются пляжи, увеличивается количество многоэтажек. Мне небезразличен мой город, поэтому я пришла на митинг. Мне неприятно жить в городе, где все хорошее разрушается, и все строится не для народа", - заявила Яхьяева корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты потребовали сохранить Дворец культуры и стадион

По словам организаторов акции, при принятия нового генплана на месте дворца культуры завода "Дагдизель" и спортивного комплекса "Труд", куда входят спортзал, стадион и несколько спортивных площадок, также будут построены многоэтажные дома.

"Я хочу, чтобы мои дети и внуки приходили к этому дворцу культуры и видели его красоту, чтобы их там обучили чему-то хорошему, как меня здесь обучали в свое время. Я не хочу, чтобы они видели здесь многоэтажки. Пусть они знают историю своего города и видят его историческую и культурную часть. В этом здании наши дети приобщались к прекрасному, занимались творчеством, здесь работали прекрасные преподаватели. Почему чья-то жажда наживы должна перечеркнуть все блага для людей?" - заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга Анжелика Аксенова.

"Каспийск - город с прекрасными спортивными традициями, и это не надо забывать. Дворец культуры и стадион являются центром культуры и спорта. Вместе с ними мы потеряем очень многое. Поэтому мы пришли сюда, чтобы высказать свое возмущение против застройки города. В городе итак чувствуется нехватка спортивных площадок и залов, в них есть необходимость, а не в многоэтажках", - рассказал участник акции Мурад Алиметов.

Организаторы митинга написали петицию против принятия нового генплана Каспийска, к концу акции она собрала более 200 подписей, сообщила активистка движения "Каспийск - город наш", тренер по легкой атлетике Сарижат Цахаева.

По ее словам, сбор подписей продолжается, петиция будет отправлена в мэрию Каспийска и главе Дагестана Владимиру Васильеву.

"На этих спортивных площадках в свое время проводились чемпионаты по теннису Юга России и Юга СССР, чемпионаты по волейболу. Сейчас площадки, корты, футбольные поля - в запущенном состоянии. Стадион зарос, здание спорткомплекса вообще пустует, запущено. Власти это делают намеренно, чтобы потом сказать, что там не было никакого спортивного комплекса, а были развалины, и эту территорию отдадут под строительство. Это обычная схема в нашем городе, по этому принципу мы уже потеряли много мест городской культуры и отдыха", - заявила Сарижат Цахаева.

Прохожие не проявили большого интереса к митингу. Только несколько человек присоединились к акции, узнав о ее сути. Но и на улицах города в связи с плохой погодой было немноголюдно. Митинг прошел спокойно, сотрудники полиции охраняли порядок, но не препятствовали проведению акции, передает корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в марте 2017 года жители Каспийска провели акцию протеста против работ на городском пляже. Горожане сообщили о планах застройки пляжа, власти же настаивали, что все работы ведутся в целях благоустройства. В апреле этого года жители города добились отмены строительства гостиницы около пляжа.