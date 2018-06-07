Васильев поддержал снос домов в Махачкале

07 июня 2018, 13:58

Качество домов, которые построены незаконно, может привести к катастрофе и массовой гибели жильцов, заявил 6 июня врио главы Дагестана Владимир Васильев, призвав работать честно и по закону. При этом жители домов, которые идут под снос, попросили помощи у Рамзана Кадырова, а пользователи соцсетей упрекнули власти в равнодушии.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале усилена борьба с незаконным строительством. В феврале 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года служба судебных приставов республики опубликовала список домов, подлежащих сносу. Всего в списке было около 50 домов, но по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов.

6 июня около 70 жильцов многоэтажных домов собрались на центральной площади Махачкалы и потребовали встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым. Они выступили против решения о сносе их домов - в частности, многоэтажек на улице Керимова, 8 и улице Кумыкской, 40 в Махачкале и на улице Халилова в Каспийске. Однако никто из чиновников, несмотря на данное протестующим обещание, с ними не встретился. Участники акции пригрозили властям новыми протестами.

Врио Дагестана затронул тему незаконного строительства 6 июня на встрече с представителями бизнес-сообщества и органов контрольно-надзорной деятельности республики.

По его словам, только на территории Махачкалы около 300 домов построены незаконно. "Сейчас по 30 незаселенным объектам суд принял решение о сносе, судебные приставы начали работу. Непростая ситуация. Качество строительства может привести в любой момент к катастрофе и массовой гибели жильцов. Поэтому нам надо работать честно и по закону. Без вас ничего не получится. Если мы хотим, чтобы наши дети жили в лучших условиях – нужно работать вместе", – цитируются слова Владимира Васильева в сообщении от 6 июня на сайте главы Республики Дагестан.

Участницы митинга обратились за помощью к главе Чечни

В ходе акции протеста жители домов, идущих под снос в Махачкале, попросили о помощи Рамзана Кадырова.

"Мы везде ходили, везде писали... Никто, ни один человек, на нас внимания не обратил. Вот так брошенные люди мы - дагестанцы. Хочу обратиться к Рамзану Кадырову: "Помогите нам! Мы уже устали! Мы не спим! Выхода нет, мы устали! У меня дети у окна стоят, охраняют", - заявила участница акции протеста, видео с выступление которой было опубликовано в группе dagestan.official в соцсети Instagram.

На видеозаписи видно, что остальные участники акции, стоящие рядом с женщиной, поддержали ее.

Ранее открытое письмо в адрес главы Чечни направили жители поселка Нивенское в Калининградской области, попросившие Кадырова включить их населенный пункт в состав республики и "навести порядок". В ноябре 2016 года предприниматели, работающие на вещевом рынке в Калуге, записали обращение к Рамзану Кадырову, жалуясь на то, что местные власти отдают городские земли под бизнес-проекты, а на месте центрального рынка хотят построить парк. Подобные обращения жителей России к Кадырову свидетельствуют о том, что в обществе на фоне безразличия федеральных и местных властей есть запрос на "сильную руку" и методы главы Чечни при решении проблем, сочли востоковед Алексей Малашенко, журналист Орхан Джемаль и правозащитница Светлана Ганнушкина.



Пользователи соцсетей раскритиковали власти Дагестана

При этом пользователи соцсети в дискуссии, развернувшейся под видеозаписью, поспорили о необходимости подобных обращений и упрекнули власти Дагестана в равнодушном отношении к проблемам обманутых людей.

"Интересно, а Кадыров при чем, чтоб к нему за помощью обращаться? Тогда уж хоть к Путину обращались, что ли! Люди от безысходности не знают, что делать. А все почему? Коррупция правит Дагестаном, разрешают строить кому попало и что попало, и где попало", - отметил пользователь с ником fatka2014.

Однако есть и другие мнения. "Кадыров тоже снёс бы незаконные постройки, но только, наверное, обеспечил бы этих людей другим жильем и платили бы за это застройщики, которые незаконно построили", - уверен ssaidahmed.

Участники дискуссии также упрекнули власти Дагестана в том, что жители домов, которые идут под снос, обратились к главе соседней республики.

"Вот и приехали... Своих уже не осталось, кто мог бы заступиться. Бедный мой Дагестан (((", - написал пользователь tehnoservice05.



"Разве не позор властям? Это унижение. Люди к Кадырову обращаются. Может, вообще гордиться нашими такими земляками-чиновниками?" - написал пользователь с ником sv____93@bairamukova91.

"Люди от безысходности готовы кричать о помощи, а правительство просто галочки ставит. Прежде чем сносить, предоставьте альтернативу. Да, может, это и вынужденный снос, строительство не соответствует нормам безопасности, и лучше сегодня снести, чем завтра будут жертвы", - написал rmayai.

Однако часть пользователей соцсети поддержала решение властей.

"Виноваты мы все и платить надо всем. Дорого платить. Будет сложно, но зато появится надежда. Васильев - не враг. Просто наводить порядок сложно. Враги - мы сами себе. Кто покупает и кто продает будущее республики, будущее детей. Те, кто давал разрешения на стройку за деньги, получат воздаяние за каждого, кто пострадает в результате этих событий", - написал в своем аккаунте в Instagramе murad_xamidov.

"Верные слова, как всегда в точку!!" - поддержал его turan_anji.

Напомним, что 2 февраля был задержан главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов. Он был заподозрен в том, что допустил хаотичную застройку Махачкалы и выдал 11 разрешений на незаконное строительство, а также обвинен в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. 30 марта Гитинов был временно отстранен от должности.