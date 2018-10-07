07 октября 2018, 17:31

Митинг против поправок в генплан Каспийска собрал около 100 участников

Предложенные властями поправки в генеральный план Каспийска узаконивают уплотнительную застройку и легализуют незаконные постройки, заявили сегодня участники акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года мэрия под натиском общественности отозвала поправки в генплан, предусматривавшие перевод 12 участков в зону многоэтажной застройки. Местные власти испугались протестов горожан и лишнего внимания нового главы Дагестана Владимира Васильева, предположили тогда активисты.

В акции протеста против изменения генплана в пользу многоэтажной застройки приняли участие порядка 100 человек.

Организаторы митинга, активисты движения "Каспийск - наш город", приурочили акцию к публичным слушаниям по вопросу поправок - слушания должны состояться в мэрии завтра, 8 октября.

По словам активиста Хабиба Айгумова, поправки, которые предложили городские власти, противоречат существующим градостроительным нормам. Участники митинга уверены, что эти изменения послужат легализации незаконно возведенных зданий и в целом уплотнительной застройке города, а также захвату и перекраиванию береговой линии, сообщил "Черновик".

Как указывали организаторы митинга, в новой версии генплана под жилую и деловую застройку планируется выделить территорию стадиона "Труд" с парковой зоной и участок, на котором расположено здание ДК "Дагдизель", отмечало 2 октября издание "Обзор".

"Кавказский узел" писал также, что в марте 2017 года жители Каспийска провели акцию протеста против работ на городском пляже. Горожане сообщили о планах застройки пляжа, власти же настаивали, что все работы ведутся в целях благоустройства.В апреле 2018 года каспийчане добились отмены строительства гостиницы около пляжа.

Примечание:

"Васильев поддержал снос домов в Махачкале", "Активисты обвинили силовиков в срыве акции против строительства храма в Махачкале", "Власти Каспийска заподозрены в передаче под застройку 1,5 га земли".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 октября 2018, 20:52

07 октября 2018, 19:59

07 октября 2018, 18:57

07 октября 2018, 17:54

07 октября 2018, 17:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи