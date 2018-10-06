Жители Чечни раскритиковали схему выделения квартир к юбилею Грозного

06 октября 2018, 17:42

По случаю юбилея Грозного чеченские власти выделили 200 квартир в столице для малоимущих семей. Жители города выказали недовольство темпами и непрозрачностью схемы выделения жилья нуждающимся.

Как писал "Кавказский узел", масштабные торжества по случаю 200-летия Грозного начались 4 октября. 5 октября центр Грозного был заблокирован силовиками, а официальные праздничные мероприятия проходили под присмотром снайперов, рассказали горожане.

О том, что 200 семьям из числа малоимущих жителей Грозного по случаю празднования 200-летия города выделены квартиры, сообщили сегодня в мэрии чеченской столицы.

"Ключи от квартир нуждающимся вручил глава республики Рамзан Кадыров 5 октября на торжественной церемонии по случаю юбилея Грозного. Получатели жилья выразили благодарность главе региона и президенту фонда имени Ахмата-хаджи Кадырова – Аймани Несиевне Кадыровой за проявленную заботу и внимание к их проблемам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работник администрации Грозного. Он отметил, что средства на приобретение жилья для малоимущих семей были выделены региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова.

Когда речь идет о деятельности чеченского фонда имени Ахмата Кадырова, то наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами упоминаются стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Согласно данным городских властей, в списках нуждающихся в получении жилья в Грозном значится более 14 тысяч человек, более 2 тысяч из которых являются малоимущими, а порядка 10 700 – утратили свои дома и квартиры в ходе военных действий на территории республики.

Статус малоимущих получают семьи, в которых среднемесячный доход не превышает установленной в регионе величины прожиточного минимума, проинформировали в Минтруда республики. Величина прожиточного минимума на душу населения во втором квартале текущего года установлена правительством республики в размере 10 197 рублей, отметили в министерстве.

Получить статус малоимущей, рассказал представитель Минтруда Чечни, семья может, представив в отдел социальной защиты установленный пакет документов. "Малоимущими, как правило, признаются многодетные семьи, семьи, в которых оставшихся без родителей детей воспитывают их близкие, семьи в которых имеются инвалиды, с низким уровнем доходов. Общее число малоимущих семей составляет порядка 100 тысяч", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Действующая в республике система выделения жилья малоимущим несовершенна и требует реформирования, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского " жители Чечни.

"Мы состояли в очереди на получение жилья больше 12 лет и наконец-то его получили. До этого приходилось скитаться по съемным квартирам с детьми, каждый месяц надо было платить по 8-10 тысяч в зависимости от того, кто и в каком месте сдавал квартиру. Помогала только помощь со стороны родственников мужа. Сейчас, к счастью, эти мытарства закончились. Будем обустраиваться уже в своей квартире", - рассказала одна из получательниц жилья.

По словам женщины, жилье выделяется на условиях социального найма. "Потом, как мне сказали, квартиру можно будет приватизировать", - отметила она.

По словам другой жительницы Грозного, Лизы, она уже 10 лет состоит в списках на получение жилья и не знает, будет ли ее вопрос решен хотя бы в ближайшие годы.

"С 2008 года состою в списках на получение жилья как малоимущая мать-одиночка, но моя очередь никак не доходит, хотя мне и в прошлом, и в позапрошлом годах обещали, что включат в списки тех, кому по случаю каких-то дат будет выдаваться жилье. Надеялась, что на 200-летие города дадут, но опять не вышло. У меня ребенок-инвалид, сама я тоже больна. Живем на пенсию дочери и моей матери, еще братья помогают по мере сил, мне уже неудобно перед ними", - рассказала женщина.

"У меня две племянницы-сироты. Каждый год им надо проходить перерегистрацию, но кроме обещаний, ничего нет. Саму систему выделения жилья малоимущим, как мне кажется, давно уже надо менять и сделать ее максимально прозрачной", - уверена местная жительница Лейла.

Напомним, в июне власти Чечни отчитались о выделении квартир в Грозном 48 нуждающимся семьям. Жители тогда также выказывали недовольство тем, что власти рапортуют об успехах в ситуации, когда в очередях стоит более 14 тысяч человек, а процедуру выделения социального жилья назвали непрозрачной и непонятной.