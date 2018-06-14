Жители Чечни пожаловались на непрозрачность распределения соцжилья

14 июня 2018, 05:26

Власти отчитались о выделении квартир в Грозном 48 нуждающимся семьям. Жители отмечают, что власти рапортуют об успехах в ситуации, когда в очередях стоит более 14 000 человек, а процедура выделения социального жилья непрозрачная и непонятная.

Руководство республики выделило квартиры наиболее нуждающимся, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации чеченской столицы. По его словам, новое жилье 11 июня получили инвалиды и малоимущие.

Семьи получили квартиры по договору социального найма, в последующем они имеют право приватизировать выделенное жилье, уточнил сотрудник администрации. В конце декабря 2017 года республиканские власти также выделили 30 квартир в Грозном для детей, оставшихся без попечения родителей, отметил он.

По словам сотрудника администрации, на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья в Грозном состоит более 14 000 человек. При этом более 2 500 из них это малоимущие, а около 11 000 – граждане, лишившиеся своего жилья в ходе военных действий на территории республики. "Остальные же это те, кто проходит по программам расселения ветхого и аварийного жилья", - отметил сотрудник мэрии.

Местные жители систему предоставления жилья нуждающимся семьям назвали "непрозрачной" и "непонятной".

"В списках на получение жилья от государства стоят тысячи инвалидов, малоимущих и сирот... Есть какие-то списки, в которые периодически включают тех или иных людей, но вот когда подойдет очередь на получение квартиры, и подойдет ли она вообще, никто не знает. Я уже 10 лет значусь в списках на получение жилья как малоимущая, по несколько раз в год хожу в мэрию, чтобы узнать, как обстоят дела с предоставлением мне жилья, но кроме пустых обещаний – ничего нет. Это какая-то закрытая система", - рассказала жительница Грозного Лиза.

Выделение квартир преподнесли как помощь фонда Кадырова нуждающимся, рассказала жительница столицы Чечни Деши.

Когда речь идет о деятельности чеченского Фонда имени Ахмата Кадырова, то наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами упоминаются стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

"Моя дочь одна воспитывает троих детей, она сама инвалид, живут по съемным квартирам, но никто ей почему-то не помогает. И в фонд (Кадырова. - Прим. "Кавказского узла") она обращалась, и к общественникам, и в администрацию района, везде только отговорки и отписки", - утверждает она.

"Кавказский узел" писал, что выселенные из центра Курчалоя люди описали противоречивые эмоции от новых домов, в которые их переселили. Несмотря на то, что жилая площадь увеличилась, многие недовольны переездом на окраину чеченского райцентра, а некоторые поставили под сомнение качество построенного жилья.