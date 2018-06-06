Жители Курчалоя оценили построенные властями дома

06 июня 2018, 14:20

Выселенные из центра Курчалоя люди описали противоречивые эмоции от новых домов. Несмотря на увеличение жилой площади, многие недовольны переездом на окраину чеченского райцентра, а некоторые поставили под сомнение качество построенного жилья.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Правозащитный центр "Мемориал" сообщил о том, что 5 февраля власти объявили жителям Курчалоя о сносе 37 частных домов на пяти улицах ради строительства торгового центра. В числе этих домов оказался и дом семьи арестованного правозащитника Оюба Титиева.

Анонс сноса домов в Курчалое привел к массовому выселению людей. Жителям приказали покинуть свои дома в течение недели, пообещав предоставить им в неопределенном будущем какое-то жилье, сообщили правозащитники.

Власти рапортовали о завершении строительства поселка на окраине Курчалоя

В новом жилом поселке на окраине Курчалоя построено 64 дома, заселение людей произойдет уже к началу следующей недели, сообщили в аппарате главы и правительства Чечни.

"Строительство жилого поселка завершено. Дома полностью готовы к заселению, и в ближайшие дни туда смогут заселиться 57 семей, чьи домовладения попали в зону начатой в феврале масштабной реконструкции. Праздник Ураза-байрам они встретят уже в своих новых домах", - заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства региона.

Власти Чечни объявили выходными дни с 15 по 18 июня в связи с праздником Ураза-байрам. При этом местные богословы назовут дату начала праздника лишь 14 июня.

Он отметил, что в настоящее время строители ведут укладку дорожного полотна на улицах нового поселка и работы по очистке и благоустройству территории вокруг построенных домов. Переселенцы активно помогают строителям, добавил чиновник.

Для отселенных из центра населенного пункта семей построены комфортабельные дома, подчеркнули в администрации Курчалоевского района. "Все новые дома имеют площадь от 150 до 250 квадратных метров в зависимости от количества членов семьи. В поселок подведены все коммуникации. Это комфортабельные дома со всеми удобствами", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель райадминистрации.

По его словам, многие переселяемые курчалойцы улучшат свои жилищные условия, так как те, у кого во одном доме жили по две-три семьи, получат отдельные дома. "У нас нередко в одном дворе живут сразу по две-три семьи. Например, родители и семья старшего сына, или братья со своими семьями. В этом случае каждая семья получает свой отдельный дом. Оттого число построенных домов больше тех, что были снесены зимой в центре в рамках начавшейся реконструкции", - заявил чиновник.

Он также рассказал, что на окраине Курчалоя начато строительство еще одного поселка, который будет состоять из 179 домов. На месте уже заложены фундаменты зданий, и проведена гравийная дорога протяженностью в 6 километров. Эти дома предназначены для местных жителей из числа малообеспеченных и нуждающихся семей, добавил чиновник.

Он не уточнил, планируется ли в последующем продолжить практику сноса частных домовладений в центральной части населенного пункта, ограничившись словами о том, что "в планах руководства сделать Курчалой городом, что неизбежно повлечет за собой крупные изменения", включая и строительство предприятий, и различных крупных объектов. Помимо крупного торгово-развлекательного центра, который строится на месте снесенных домов в центральной части Курчалоя, в населенном пункте планируется построить новую больницу, дворец культуры, крупный спортивный комплекс и крытый бассейн.

Переселение на окраину и качество домов огорчило курчалойцев

Местные жители, с которыми удалось побеседовать корреспонденту "Кавказского узла", выказали недовольство в связи с переселением на окраину и сомнения относительно качества построенного им нового жилья.

"У нас был хороший большой дом в центре, строили его почти 10 лет, а власти в одночасье его снесли. Конечно, тем, у кого было старое жилье, получить новый дом, пусть и далеко от центра, неплохой вариант, но не для нашей семьи. Как и других, нас прямо посреди зимы фактически оставили без крыши над головой. Пришлось с детьми и внуками жить у родственников. Причем в разных местах, так как детям нужно было ходить в школу, и сын с семьей поселился у своего дяди. А мы с мужем и другими детьми живем у его близкого друга. Скоро переезжать в новые дома, но радости по этому поводу я не ощущаю", - заявила местная жительница Хава.

По словам женщины, ускоренные темпы строительства негативно сказались на качестве. "В комнатах сырость, на стенах проступает соль. Придется комнаты постоянно проветривать, чтобы ушла плесень со стен и выветрился запах сырости", - сказала женщина.

Новые дома построены на окраине Курчалоя со стороны Илсхан-Юрта, где раньше было заброшенное поле, сообщила другая местная жительница, не пожелавшая быть названной. "Под снос пошли дома, что были в центральной части, на проспекте Кадырова и соседних улицах. Школа, садик, магазины – все это в нескольких километрах от поселка. Дом, что нам выделили взамен снесенного, и правда, говорят, большой. Муж с детьми ездили смотреть его. Но лучше уж нам оставили бы наш старый дом", - отметила женщина.

Житель Курчалоя Рамзан напомнил, что в 2010 году в селе тоже объявили реконструкцию и снесли около 20 домов в центральной части населенного пункта. "На этой территории построили здание для администрации, МВД и других госучреждений. Людям же построили дома на окраине. Этой зимой была вторая волна переселения. Кто к родственникам вынужден был уехать, кто еще куда. Теперь вот готовимся к новому переезду в дом, что для нас построили", - рассказал Рамзан.

Дома в новом поселке оформляются в собственность, сообщил житель Курчалоя Ахмад. "Дома уже построены, сейчас там идет благоустройство территории, укладка асфальта. Как работы завершат, надо будет переезжать. Документы на жилье вроде бы тоже готовы, они оформляются в собственность. Мне непонятно, почему раз уж власть решает проводить реконструкцию, расширять дороги и сносить чужие дома, нельзя вначале построить для людей другие дома, а потом уже отселять", - отметил Ахмад.

Местная жительница Раиса рассказала, что после выселения ее семья жила у старшего брата мужа. "У него во дворе небольшая времянка. Там мы и провели зиму и весну. С одной стороны, я рада переезду, потому что не хочется никого стеснять, но, с другой стороны, ехать куда-то на задворки не очень веселое дело", - заявила Раиса.

Жительница Курчалоя Зарема подтвердила, что переселяемые большие семьи получили большую жилплощадь, чем имелась у них прежде. "Моему деверю и его сыну построили отдельные дома по соседству. У нас большая семьи, но дети несовершеннолетние, и нам дали дом в 200 с чем-то квадратов с большими комнатами и тремя спальнями. Еще у нас родственникам дают возможность селиться по соседству", - рассказала Зарема.