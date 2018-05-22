Племянник Кадырова возглавил Курчалоевский район Чечни

22 мая 2018, 16:29

Назначение 21-летнего Хамзата Кадырова временно исполняющим обязанности главы администрации Курчалоевского района продолжило череду назначений родственников главы Чечни на руководящие посты в республике.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля Хамзат Кадыров был представлен как заместитель руководителя Курчалоевского муниципалитета.

Хамзат Кадыров - сын старшего брата брат Рамзана Кадырова Зелимхана, который умер в мае 2004 года. По данным правительства республики, смерть Зелимхана Кадырова наступила от последствий тяжелых травм, полученных в ДТП в октябре 2003 года, проинформировал ранее "Коммерсант".

Хамзат Кадыров 21 мая возглавил Курчалоевский район, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни. "До этого назначения он занимал пост первого замглавы администрации данного муниципалитета. Бывший глава района – Али Абдуллаев, будет переведен на другую должность", - отметил он.

Временно исполняющего обязанности главы администрации Хамзата Кадырова представил коллективу администрации Курчалоевского муниципального района председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, сообщает сегодня "Грозный Информ".

По данным издания, Даудов отметил, что Хамзат Кадыров "является грамотным специалистом, способным эффективно организовать работу на доверенном участке" и поблагодарил прежнего руководителя администрации Курчалоевского района Али Абдуллаева за многолетний добросовестный труд.

Али Абдуллаев переведен на должность председателя комитета правительства Чечни по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Чечня сегодня".

Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Курчалоевский район занимает площадь 410,18 тыс. кв.км. Численность населения, по данным на 1 октября 2016 года – 122 тысячи 185 человек. Всего в район входит 13 сельских поселений, говорится на сайте администрации Курчалоевского района.

Назначение Хамзата Кадырова напомнило о принципах ротации чиновников в Чечне



После назначения Хамзата Кадырова на руководящую должность в администрацию Курчалоевского района стало понятно, что он будет следующим главой муниципалитета, считает сотрудник образовательного учреждения Умар.

"Еще в апреле, когда Хамзата Кадырова назначили первым замглавы администрации, он уже был реальным главой района, а префект просто исполнял при нем роль наставника, вводил в курс дел", - подчеркнул Умар в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

"Во власть допускаются только "свои", из числа родственников и узкого круга приближенных лиц. Однако глава Чечни стал отдавать предпочтение своим близким родственникам. Эта тенденция явно стала прослеживаться в последние месяцы", - отметила сотрудница одной из неправительственных организаций Марина.

Напомним, что назначения родственников Кадырова на крупные должности происходили и ранее. Так, 8 ноября 2017 года начальником УМВД по Грозному был назначен близкий родственник Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. 9 октября, управление ГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов.

Ранее, 14 марта 2016 года, первым вице-премьером Чечни был назначен 26-летний племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, до этого, с 2015 года, исполнявший обязанности руководителя секретариата главы республики. В 2015 году руководителем администрации главы и правительства Чечни был назначен 28-летний двоюродный брат главы республики Ислам Кадыров.

По мнению политологов, подобная ротация кадров в Чечне объясняется нехваткой доверенных лиц Кадырова и ведет к проблемам с кадрами и альтернативными источниками информации.