Анонс сноса домов в Курчалое привел к массовому выселению людей

13 февраля 2018, 15:48

Курчалой не первый населенный пункт Чечни, в котором из-за реконструкции людей выселяют из центра, заявил представитель районной администрации, не уточнив сроки начала строительства новых домов для них. Местные жители рассказали о неудобствах в связи с вынужденным переездом к родственникам.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Правозащитный центр "Мемориал" сообщил о том, что 5 февраля власти объявили жителям Курчалоя о сносе 37 частных домов на пяти улицах ради строительства торгового центра. В числе этих домов оказался и дом семьи арестованного правозащитника Оюба Титиева.

Жителям приказали покинуть свои дома в течение недели, пообещав предоставить им в неопределенном будущем какое-то жилье, сообщили правозащитники.

Снести решено 38 домов на улице Ахмата-хаджи Кадырова и пересекающих ее улицах Курчалоевской, Советской, Шатаева и Шерипова, уточнил сотрудник администрации Курчалоевского района.

"Ничего чрезвычайного в том, что в центральной части райцентра пойдут под снос несколько десятков частных домовладений, нет. Тем более нет оснований связывать это с именем Оюба Титиева", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Владельцы снесенных домов получат новое жилье "с учетом имевшейся у них площади, со всеми коммуникациями и так далее", сообщил представитель администрации. "Этот вопрос сейчас прорабатывается, а на время строительства людям предложено переселиться к родственникам или снять временное жилье", - пояснил 10 февраля чиновник.

Он заверил, что для этих людей будет построен 41 новый дом, а в некоторых случаях будут представляться дома большей площади, чем снесенные.

Когда именно и в каком месте будет начато строительство новых домов для выселяемых людей, чиновник не уточнил, пояснив, что эти вопросы "в стадии проработки".

При этом он напомнил, что Курчалой не первый населенный пункт Чечни, в котором реконструируют центральные улицы. "Прежде такая же ситуация была и в Аргуне, и в Ойсхара, и в Шали. Люди с пониманием относятся к этому вопросу", - сказал сотрудник администрации.

В декабре 2017 года жителям Шали пришлось покинуть свои дома из-за реконструкции центра города. Они сообщили, что вынуждены снимать жилье за свой счет. В мае 2017 года была начата масштабная реконструкция поселка Новогрозный (Ойсхар) Гудермесского района. Строители возвели новое жилье в рекордные 11 дней, но жители поначалу боялись вселяться в новые дома, предположив, что столь быстрое строительство не могло обойтись без нарушений технологии. В 2010 году была проведена реконструкция центра Аргуна. Новые дома взамен снесенных аргунцы начали получать лишь в апреле 2011 года.

В последние годы Курчалой значительно расширился за счет строительства новых домов на окраинах, сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Салавди. "Строить новое жилье, скорее всего, будут в направлении села Илсхан-Юрт, это восточная окраина. В других местах Курчалой практически уже соединился с Майртупом, Автурами и Гелдаганом. Пока никто из руководства села и района ничего определенного сказать не может", - сказал 12 февраля житель Курчалоя.

12 февраля снос домов в центре Курчалоя еще не начался, а люди продолжали вывозить свое имущество к родственникам и знакомым, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Разговоры о том, что в центре могут начать снос домов, чтобы построить торговый центр, велись не первый месяц. Однако никто точно не знал, какие улицы и дома будет включать зона строительства. Только на прошлой неделе провели сход и сообщили о том, что сноситься будут дома на улице Кадырова и еще нескольких примыкающих к ней улицах. Нас просто поставили перед фактом и дали неделю на то, чтобы вывезти имущество и найти место временного проживания. Обещали построить дома как шалинцам, так и аргунцам, но опять же неизвестно, где именно их собираются строить, и сколько времени будет вестись строительство", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности житель Курчалоя.

Вынужденное переселение к родственникам создало неудобства семье, сообщила на условиях анонимности местная жительница. "О том, что наш дом пойдет под снос по решению властей, я узнала от мужа. Конечно, это большой удар, но понятно, что раз уж есть такое решение, возражать бесполезно. Мы пока решили временно поселиться у родственников мужа на окраине Курчалоя, благо там есть небольшая времянка. У детей теперь большая проблема со школой, добираться надо через полсела, придется их отвозить и привозить", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", протяженность Курчалоя с севера на юг и с запада на восток примерно одинакова и составляет около 3,8 километра.

2 февраля стало известно о решении властей Чечни придать Курчалою статус города и соответствующем развитии инфраструктуры. В Курчалое также планируется создать промышленную зону, построить мебельную фабрику и технопарк, передал корреспондент "Кавказского узла".