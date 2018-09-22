Жители оползневых зон Чечни пожаловались на затягивание переселения

22 сентября 2018, 11:51

Дома, расположенные в зоне оползней, опасны, но переселение из них идет очень медленно, пожаловались жители Чечни. В переселении нуждаются 26 тысяч человек, но в этом году новое жилье получили лишь 178, сообщили в Минстрое республики.

Власти посетовали на недостаток средств для переселения из оползневых зон

Более четырех тысяч человек должны быть экстренно переселены из оползневых зон, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве строительства и ЖКХ республики. "На сегодняшний день в оползневой зоне у нас находится 65 населенных пунктов. Всего из опасных зон требуется переселить более 26 тысяч человек, 4220 из них нуждаются в экстренном отселении. Наиболее остро проблема стоит в Ножай-Юртовском и Надтеречном районах. Программа по переселению жителей из оползневых зон в 2016-2017 годах была фактически заморожена, но средства на эти цели предусмотрены федеральным центром на 2019-2021 годы в размере 297 миллионов рублей", - рассказал представитель ведомства.

Ранее в ведомстве заявили, что в республике досрочно решена региональная программа по расселению аварийного жилья, рассчитанная на 2013-2017 годы. За это время новым жильем были обеспечены 3 857 человек.

"В этом году мы смогли обеспечить жильем еще 178 человек. Чтобы решить проблему, необходима серьезная поддержка со стороны федерального центра или отдельная целевая программа, иначе проблема будет только расти", - считают в министерстве.

Наиболее проблемным в плане оползней является поселок Горагорск, сообщили в администрации Надтеречного района. "Еще несколько лет назад в поселке были признаны аварийными 582 домовладения. Обещали переселить людей в рамках ФЦП в 2016-2018 годах. Но в прошлом и позапрошлом годах эта программа не реализовывалась. Тогда же руководство республики выделило средства на приобретение жилья 95 семьям, которые находились в наиболее опасных условиях, и они смогли переехать. Когда решится вопрос с остальными жильцами аварийных домов, неизвестно", - отметили корреспонденту "Кавказского узла" в префектуре района.

Жители оползневых зон боятся за свою жизнь

Жители оползневых зон, которые только ожидают переселения, пожаловались на затягивание этого процесса. "Мы уже больше 10 лет состоим в списках на отселение, поскольку проживаем в опасной зоне. За эти годы отселили всего несколько десятков семей - говорят, что средств не хватает, поскольку в отселении нуждаются тысячи семей по республике. Но нам от этого не легче. Дом просто опасен для проживания, фундамент треснул в нескольких местах из-за просадки грунта, практически во всех комнатах трещины. Каждый год нас обещают отселить, но когда это случится, не говорят", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Надтеречного района Лиза.

Другая местная жительница, Мадина, сказала, что боится за жизнь членов своей семьи. "Жизнь в аварийном доме - это просто каждодневный кошмар, и понять это может только тот, кто сам через это прошел. Постоянно приходится замазывать новые трещины в стенах, нет никакой уверенности в том, что он не обвалится сегодня или завтра. Власти обещают помочь. Составили списки на переселение, но это длится уже годами, а когда и кому выделят жилье, неизвестно. Эта неопределенность постоянно держит нас в напряжении, ведь мы каждый день живем как на вулкане, который может взорваться в любую минуту или секунду", - пожаловалась женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, власти неверно расставляют приоритеты при переселении людей. "То, что делает наша власть в плане переселения людей из ветхого или аварийного жилья, мне, как и многим, совершенно непонятно. Мой брат жил на одном из небольших участков в Грозном, где у него была своя трехкомнатная квартира в так называемых "коттеджах", которые построили еще англичане для нефтяников. Они хоть и старые, но были вполне пригодны для жилья, и люди не хотели оттуда переезжать. Но эти коттеджи снесли, а семьям дали новые квартиры в Грозном. Не лучше ли было их не сносить, а оставить тех, кто хочет там жить, и выделить квартиры таким, как мы, жителям аварийного жилья, или же переселить нас в эти коттеджи? Так проблема решилась бы гораздо быстрее", - сказала она.

Переселение из оползневых зон приостановилось после 2015 года, сообщили жители высокогорного Ножай-Юртовского района. "У нас почти во всех селах есть проблемы оползней, это идет еще со времен Советского Союза, но до сих пор ее решить не могут. То говорили, что будут строить новые поселки на равнине, то что деньги будут выделять. В последний раз у нас людей переселяли в 2015 году, потом все опять заглохло", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Ножай-Юрта Яхья.

Переселенцы вынуждены менять образ жизни

Переселенцам не всегда дают возможность выбора между получением жилья и материальной помощи, посетовала бывшая жительница Надтеречного района Хава. "Мне в 2015 году дали в Грозном двухкомнатную квартиру вместо аварийного дома, поскольку мы жили в оползневой зоне. Сейчас уже привыкли, но первое время было тяжело. Вообще-то я надеялась получить материальную помощь, чтобы купить хотя бы небольшой домик с участком где-нибудь под Грозным, чтобы выращивать огород, завести небольшое хозяйство, как на старом месте. Некоторым тогда давали деньги. Но меня поставили перед выбором – или берешь квартиру, или останешься ни с чем. Пришлось согласиться", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Сменить сельскую жизнь на городскую пришлось и переселенцу Усаму. "Наш дом разрушался на глазах. Жить в нем было опасно, потому что просел фундамент и стены начали расходиться - их удерживала только крыша. Вместе с другими нас поставили на учет как проживающих в аварийном жилье, а в 2015 дали квартиру в Грозном. Детей жизнь в городе устраивает, но мне не особо нравится, если честно. Привык жить, что называется, на земле, да и люди здесь не такие общительные и приветливые, как на селе. Хотя свои плюсы тоже есть. Ванная, к примеру, под рукой - в моем возрасте это немаловажно", - рассказал переселенец корреспонденту "Кавказского узла".