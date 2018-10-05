Грозненцы назвали беспрецедентными меры безопасности на юбилее города

05 октября 2018, 10:13

Центр Грозного заблокирован силовиками, а официальные праздничные мероприятия проходят под присмотром снайперов, рассказали горожане.

Масштабные торжества по случаю 200-летия Грозного начались 4 октября, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии. В частности, по его словам, был открыт парк имени первого короля Иордании Хусейна бен Талала, начался фестиваль культуры и спорта народов Кавказа и был проведен бойцовский турнир по смешанным единоборствам WFCA53. Среди гостей этих мероприятий были полпред президента в СКФО Александр Матовников, принц Бахрейна, посол Иордании в России и главы регионов России, рассказал сотрудник мэрии города.

Жители города назвали меры безопасности в Грозном беспрецедентными. "Таких мер безопасности, что сейчас в центре города, я прежде не встречал. Вчера [4 октября] Кадыров открывал парк и памятник Дружбы народов, так там даже за квартал пешком не давали пойти. На крышах снайперы сидят, все перекрыто и перегорожено. Перед здание театрально-концертного зала проходит фестиваль и выставка, так туда только через металлодетекторы и личный досмотр можно пройти", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Аслан.

"Улицу Маяковского перекрыли для проезда кортежей из аэропорта, пришлось минут 40 стоять в пробке. Это был просто какой-то кошмар, сегодня [5 октября] лучше в центр вообще не выезжать и не выходить", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Магомед.

Участники официальных мероприятий допускаются на них только по спискам и при наличии пропусков, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одного из республиканских ведомств Милана.

"Сегодня вечером в Грозном будет праздничный концерт, но, чтобы попасть на него, надо, чтобы твоя фамилия была в списке, плюс еще нужен пропуск. Списки участников составлены заранее", - сказала грозненка.

Напомним, что председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия Грозного был назначен вице-премьер России Виталий Мутко, руководивший Минспорта во время сочинской Олимпиады. Пользователи соцсетей высмеяли Мутко в роли организатора юбилея столицы Чечни.