Грозненцы раскритиковали итоги миллиардных затрат на благоустройство города

24 сентября 2018, 12:01

Строители завершили реконструкцию дворовых площадок в центре Грозного и заканчивают благоустройство улиц к 200-летию города, рапортовали власти. Работы, на которые потрачено 1,3 миллиарда рублей только из внебюджетных источников, ведутся в спешке, и это сказывается на их качестве, посетовали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", с конца июня в центральной части Грозного ведется масштабное благоустройство улиц и дворовых площадок. К празднованию 200-летия города, намеченному на 5 октября, благоустраивается 427 дворовых площадок, сообщили тогда в мэрии.

На улицах, прилегающих к проспектам Путина и Кадырова, ведется укладка нового асфальтового покрытия, замена тротуарной плитки на брусчатку, устанавливается новое оборудование на детских и спортивных площадках, наружное освещение, проводится ремонт подъездов и фасадов зданий. Масштабная реконструкция коснулась также и торгового центра "Беркат", где строители меняют наружную обшивку корпусов комплекса, устанавливая новые навесные панели вместо сайдинга.

Реконструкция дворовых площадок в центральной части города завершена в полном объеме, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Грозного.

Строители сделали ремонт фасадов и подъездов многоквартирных домов, заменили тротуарное покрытие и бордюры, озеленили дворы, установили уличное освещение, создали новые парковочные места и провели капитальный ремонт внутридворовых площадок с укладкой нового асфальта, пояснил он.

По его словам, были обновлены не 427, как сообщалось ранее, а 467 дворовых площадок, на это из внебюджетных источников было привлечено около 1,3 миллиарда рублей. При этом чиновник не уточнил, какие именно внебюджетные источники были привлечены.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского Фонда имени Ахмата Кадырова. Ежемесячно все бюджетники Чечни обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, также фонд пополняется через господряды, тендеры и взносы коммерческих предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

Также идет благоустройство улицы Эсамбаева, Орзамиева, Назарбаева и проспекта Мухаммеда Али. Причем улица Эсамбаева, идущая параллельно проспекту Путина, превращена в пешеходную зону, подчеркнул представитель администрации.

"Прежде в выходные дни проспект Путина перекрывался для движения транспорта, чтобы горожане и гости столицы могли отдохнуть и прогуляться по городу всей семьей. Теперь для этого отведена улица Эсамбаева, которая станет полностью пешеходной зоной. Преображаются также проспект Мухаммеда Али, улицы Орзамиева и Назарбаева. В первую очередь здесь значительно расширено дорожное полотно. Обустраиваются автостоянки, тротуары, оборудуются велодорожки, устанавливаются скамейки. Основной этап работ на этих улицах завершен, к 5 октября все будет готово", - рассказал чиновник.

Грозненцы подвергли критике качество работ

Качество строительных работ сочла неудовлетворительным жительница Грозного Марха. "Перемены огромные, это надо признать. И детские площадки появились во дворах, и фасады домов в порядок привели, и места для отдыха, и асфальт новый уложили. Правда, качество работ не особо впечатляет. Например, у нас покрасили фасад дома, но сделали это из рук вон плохо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", предположив, что строители были вынуждены торопиться закончить работы.

"Брусчатку, как мне рассказывал знакомый, работающий в администрации, завозили из Ростова. Очень качественная, и соответственно дорогая. Ее практически по всему центру укладывают вместо прежней плитки. Но в некоторых местах, обновленный тротуар даже хуже, чем был. Проходил вчера перед зданием нашего Минфина. Так там все так неровно уложено, что все уже расшаталось. После дождей станет еще хуже. И такое есть и в других местах, в районе «Берката» такая же картина. Просто жаль потраченных на эту работу денег", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Султан.

Рабочие вынуждены спешить, признал строитель Сайд-Эмин, участвующий в реконструкции центра Грозного

"Работы ведутся как днем, так и ночью, все спешат, потому что надо уложиться к 5 октября, а объемы большие. Естественно, при такой спешке какие-то недочеты и недоделки будут", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что указ о праздновании 200-летия Грозного был подписан президентом России в феврале 2015 года. На эти цели из федерального бюджета было выделено 258 миллионов рублей, а из республиканского – 15 миллионов рублей.