Жители Чечни раскритиковали власти за раздутый бюджет празднования 200-летия Грозного

30 августа 2018, 08:09

Власти Чечни сообщили об обширной программе празднования 200-летия Грозного. Ожидается приезд политических и общественных деятелей из разных стран мира, звезд эстрады, известных спортсменов, заявил представитель мэрии. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики, власти, пытаясь создать себе с помощью помпезных праздников положительный имидж, "выбрасывают деньги на ветер".

Как сообщал "Кавказский узел", празднование 200-летия Грозного намечено на 5 октября. Председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен вице-премьер России Виталий Мутко, руководивший Минспорта во время сочинской Олимпиады. Пользователи соцсетей высмеяли Мутко в роли организатора юбилея Грозного.

12 памятников и объектов культуры отреставрировано к 200-летию Грозного

28 августа в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня основания Грозного после продолжительной реконструкции был открыт памятник героям Гражданской войны Асланбеку Шерипову, Николаю Гикало и Гапуру Ахриеву.

"В торжественной обстановке состоялось открытие после реконструкции памятника Дружбы народов, установленного на одноименной площади в центральной части города. Монумент героям Гражданской войны Асланбеку Шерипову, Николаю Гикао и Гапуру Ахриеву был открыт в 1973 году, а в 1990 - признан объектом культурного наследия. Он серьезно пострадал в ходе второй военной кампании в республике, был восстановлен в 2004 году и теперь, в рамках подготовки к празднованию 200-летия Грозного, прошел основательную реконструкцию", - сообщил сотрудник пресс-службы мэрии.

Помимо этого монумента, в Грозном к предстоящим торжествам отреставрировано еще 11 объектов и памятников культуры, в числе которых Мемориальный комплекс Славы, Республиканский центр культуры и искусства, здание Чеченской государственной филармонии, Чеченский государственный колледж культуры и искусства. На их реставрацию было выделено более 30 миллионов рублей, рассказали в мэрии города.

В столице Чечни ведется благоустройство 427 дворовых площадок

С конца июня в центральной части чеченской столицы идут масштабные работы по благоустройству улиц и дворовых площадок. На центральных улицах, прилегающих к проспектам Путина и Кадырова, ведется укладка нового асфальтового покрытия, замена тротуарной плитки на брусчатку, устанавливается новое оборудование на детских и спортивных площадках, наружное освещение, проводится ремонт подъездов и фасадов зданий. Масштабная реконструкция коснулась также и расположенного в центральной части города торгового центра "Беркат", где строители полностью меняют наружную обшивку корпусов комплекса, устанавливая новые навесные панели вместо сайдинга.

В общей сложности в Грозном к предстоящему празднику благоустраивается 427 дворовых площадок. Ремонт ведется за счет привлечения внебюджетных средств, подчеркнули в мэрии.

"Всего в рамках подготовки к празднованию 200-летия Грозного на 2016-2018 годы было запланировано проведение порядка 50 различных мероприятий. Часть из них, например, реконструкция объектов культурного наследия, практически завершена, а другие еще предстоит реализовать. Так, по случаю праздника в Грозном пройдет массовое бракосочетание 20 пар молодоженов (200 пар - уточнение "Кавказского узла" 10:52 30.08.2018), все расходы на организацию и проведение свадеб оплатит региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова. Это мероприятие пройдет в цветочном парке на территории комплекса "Грозный-сити". Будут организованы также различные спортивные, культурные и иные мероприятия, - сказали в аппарате главы и правительства Чечни.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского Фонда имени Ахмата Кадырова. Ежемесячно все бюджетники Чечни обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, также фонд пополняется через господряды, тендеры и взносы коммерческих предприятий, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

По данным сотрудника аппарата главы Чечни, на праздник ожидается приезд в Грозный политических и общественных деятелей из разных стран мира, представителей федерального центра, звезд эстрады, известных спортсменов. В числе приглашенных на торжества – лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас.

"Детали празднования держатся пока в секрете, но это будет действительно очень зрелищное, масштабное и запоминающееся мероприятие", - сказал сотрудник аппарата.

Жители республики негативно восприняли подготовку к празднику

По мнению жителей Чечни, опрошенных "Кавказским узлом", подготовка к празднованию 200-летия Грозного, - это ненужная трата денег.

Неужели власти действительно думают, что все у нас в республике хорошо до такой степени, что людям кроме зрелищ, ничего не нужно?

"Наши власти выбрасывают десятки, а то и сотни миллионов рублей на ветер, лишь бы создать себе какой-то положительный имидж. О гонорарах заезжим мировым и российским звездам, что прежде выделялись нашим руководством, ходят просто легенды. Суммы измеряются сотнями и миллионами долларов. Неужели власти действительно думают, что все у нас в республике хорошо до такой степени, что людям кроме зрелищ, ничего не нужно? Что даст мне, рядовому гражданину, праздник по случаю 200-летия Грозного? Совершенно ничего, кроме проблем, потому что все мероприятия будут проходить под усиленной охраной, центр будет закрыт и нельзя будет не проехать, ни пройти", - уверен житель столицы Саид.

Рядовые работники будут теперь горбатиться на субботниках, чистить улицы от мусора и ходить строем на демонстрации

"Прежде, чем праздновать День Грозного, властям следовало бы задуматься над тем, что это за дата. Ведь Грозный был основан генералом Ермоловым на месте 18 разрушенных до основания чеченских сел, на костях наших предков. Причем исключительно как угроза для чеченцев, потому-то он и назвал крепость "Грозной". И чему мы теперь радуемся, что отмечаем? Буквально на днях с помпой отметили 67-летие Ахмата Кадырова, и что? Кому это было интересно, кроме самих чиновников и руководства республики? Эти праздники ничего хорошего нам не дают. Они нужны просто для отмывания денег. Рядовые работники будут теперь горбатиться на субботниках, чистить улицы от мусора и ходить строем на демонстрации - вот все, что получим мы", - заявил сотрудник одного из предприятий в Грозном Мовсар.

Генерал Алексей Ермолов считал, что установить прочный мир с жителями Кавказа невозможно ввиду их исторически сложившейся психологии, племенной раздробленности и установившегося отношения с русскими, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Кавказская война".

Такого же мнения придерживается и педагог Мадина. По словам женщины, с началом нового учебного года преподавательскому составу и учащимся старших классов предстоит принять участие в уборке территорий.

"Летние каникулы уже завершились, со следующей недели начнутся занятия. Уже готовимся к субботникам. Руководство предупредило, что к празднику Дня города надо будет привести в порядок закрепленную за нами территорию. Естественно, с привлечением старшеклассников", - сказала она.

Напомним, что официально 5 октября в качестве празднования Дня Грозного было объявлено в 2008 году. Праздник отмечается в день рождения главы республики Рамзана Кадырова. При этом крепость Грозная, которая впоследствии стала городом Грозный, как отмечают местные историки, была заложена на берегу реки Сунжа летом 1818 года, по распоряжению генерала Алексея Ермолова.