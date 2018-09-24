Власти переложили ответственность за коммунальные проблемы на жителей чеченского поселка

24 сентября 2018, 00:27

Выход в эфир сюжета с критикой местных чиновников завершился масштабным субботником по уборке территории для бюджетников чеченского поселка Долинский. Представители местной администрации заявили, что ответственность несут местные жители, которые не оплачивают работу обслуживающих компаний.

Как сообщал "Кавказский узел", летом 2015 года министерство ЖКХ Чечни отчиталось о ремонте 48 многоквартирных домов, постройке детсада, детских и спортивных площадок в Долинском, где живет около 2 тысяч человек.

14 сентября в эфире телеканала "Грозный" был показан репортаж из Долинского, который, как отмечали авторы сюжета, оказался в плачевном состоянии спустя чуть более трех лет после реконструкции.

"Коммунальные службы работали из рук вон плохо, мусор вывозился от случая к случаю, тротуары заросли травой, детские площадки запущены", - рассказала "Кавказскому узлу" жительница Долинского Мадина.

В комментарии тележурналистам глава администрации Долинского сельского поселения Исмаил Денильханов назвал причиной проблем частую смену обслуживающих компаний, а глава администрации Грозненского муниципального района Бекхан Хасиев заявил, что коммунальщики ссылаются на то, что "население не оплачивает (их) услуги".

"Работа по содержанию домов и территорий велась из рук вон плохо, договоры с обслуживающими компаниями пришлось расторгнуть. Плюс сами жители поселка не следят за порядком. Не власти должны следить, почему некоторые жильцы выбрасывают мусор где "попало, ломают качели на игровых площадках", - уточнили свою позицию представители администрации муниципалитета корреспонденту "Кавказского узла".

"В сюжете из Долинского комментировавшие ситуацию чиновники были явно растеряны. Неудивительно, что они тут же бросились устранять недостатки", - отметил зритель местного ТВ Шахран.

Авторы телесюжета отметили, что сразу после появления съемочной группы на улицах Долинского, несмотря на темное время суток, появились люди, которые приступили к уборке. Были показаны видеокадры, на которых женщин собирали мусор с детских площадок, мужчины убирали ветви деревьев с обочин дорог.

"Еще вечером 14 сентября после приезда журналистов власти выгнали на работу работников местной администрации, а потом (18 сентября) устроили субботник. Руководители контролировали ход работ. За эти несколько дней поселок стало просто не узнать, все покрашено и побелено. Мусор теперь вывозят два раза в неделю", - отметил житель Долинского Ваха.

18 сентября в поселке прошел масштабный субботник. Работники сельской администрации, учащиеся старших классов школы, служащие, педагоги занимались благоустройством территории, вывозом мусора. По словам местных жителей, контроль за работами осуществляли местные и районные власти.

"Мужчины косили траву, убирали кустарник, восстанавливали бордюры, женщины занимались в основном побелкой деревьев, подкраской железных оград", - рассказала одна из преподавательниц местной школы корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что жители Чечни регулярно рассказывают о привлечении к так называемым субботникам, во время которых бюджетники и учащиеся учебных заведений выполняют различные коммунальные работы. Так, 15 сентября грозненцы приняли участие во всероссийской акции "Генеральная уборка страны". Работники госучреждений и студенты рассказали, что вышли на уборку города по требованию местных властей.