Бюджетники и студенты рассказали о вынужденном участии в субботнике

16 сентября 2018, 10:39

Жители Грозного приняли 15 сентября участие во всероссийской акции "Генеральная уборка страны". Работники госучреждений, бюджетных организаций и студенты рассказали, что вышли на уборку города по требованию руководства.

Акция по очистке городских улиц прошла в чеченской столице, в ней приняли участие работники различных министерств и ведомств, студенты и школьники, передает корреспондент "Кавказского узла".

Жители Грозного рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что узнали об акции за день до ее проведения.

«Вчера практически весь день были на субботнике. Пришлось мести улицы, красить бордюры и приводить в порядок территорию. То же самое делали и другие, по всему городу были субботники», - сказала сотрудница одного из дошкольных учреждений Грозного Хеда. По ее словам, о субботнике ей сообщили накануне.

"Вчера были на субботнике. Сегодня участвуем в мероприятии по случаю Дня чеченской женщины. Естественно, все по указанию начальства. Выходные, можно сказать, пропали», - отметила сотрудница одного из республиканских ведомств Марет.

День чеченской женщины - ежегодный праздник, отмечаемый в Чечне в третье воскресенье сентября. Праздник был учрежден в 2009 г. в соответствии с указом главы республики Рамзана Кадырова "в целях усиления роли чеченской женщины в жизни общества", говорится в справке, опубликованной на сайте "Чечня сегодня".

Студенты вузов и сузов также рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о том, что в прошедшем субботнике приняли участие не по своей воле.

«Занятий вчера не было, вместо этого занимались уборкой территории. Участие было обязательным для всех, это уже заведено давно», - рассказал студент вуза Шамиль.

«Сейчас идет подготовка к празднованию Дня Грозного, везде чистят, убирают, меняют и ремонтируют. Нас тоже привлекли к этому делу. Вчера был большой субботник», - сообщила студентка техникума Зарема.

Сотрудник городской администрации подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о том, что субботники прошли в Грозном, а также в других крупных населенных пунктах республики, проводились они в рамках Всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны».

Всероссийская акция «Генеральная уборка» страны», организованная Общероссийским народным фронтом с привлечением активистов, местных жителей, студентов, а также представителей местной и региональной власти, прошла во всех российских регионах России, говорится на сайте ОНФ. Акция прошла в рамках «майского указа» президента, в котором речь шла о проблеме незаконных свалок в пределах населенных пунктов, сказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

«Да, субботники были. Каждая организация и ведомство провели уборку и благоустройство закрепленных за ними территорий», - сказал чиновник.

"Кавказский узел" ранее писал, что в 22 августа работники сельских администраций и организаций бюджетной сферы Грозненского района Чечни приняли участие в субботнике. Они пожаловались на то, что регулярно привлекаются к участию в субботниках в принудительном порядке.