Грозненцы сообщили о рейдах силовиков в преддверии юбилея города

28 сентября 2018, 10:23

Силовики с оружием провели проверки в многоквартирных домах и частном секторе Грозного, сообщили местные жители. В полиции проверки объяснили мерами безопасности в связи с празднованием 200-летия города.

Как сообщал "Кавказский узел", празднование 200-летия Грозного намечено на 5 октября. В мэрии сообщили, что к юбилею ожидается приезд политических и общественных деятелей из разных стран мира, звезд эстрады, известных спортсменов.

Жители города ранее выражали недовольство в связи с подготовкой к празднику. В частности, они раскритиковали власти за раздутый бюджет празднования и сообщили об участившихся перед 200-летием города субботниках и принудительном участии в них.

Проверки прошли 27 сентября в Ленинском районе в частном секторе и многоквартирных домах, сообщили местные жители.

"Вчера (27 сентября) у нас были проверки паспортного режима. Был участковый и несколько сотрудников с оружием. Обошли двор, один заглянул в котельную во дворе. Спрашивали, сколько человек живет в доме, нет ли тех, кто здесь не прописан. По всей улице ходили, проверяли", - рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Зара.

По словам местной жительницы Тамары, силовики в помещение не заходили. "Я живу с дочкой и внуками. Дети играли во дворе, сказали, что пришла полиция. Я вышла, они поздоровались, спросили, кто в доме, и, услышав, что кроме меня, дочери и детей никого нет, ушли. К соседям тоже заходили", - сказала она.

"В квартиру они (силовики) не заходили. Попросили паспорт, переписали данные, спросили, ли нет ли чужих, а затем пошли проверять другие квартиры. Хотя они и вели себя вполне спокойно и дружелюбно, все равно такие визиты беспокоят. О причинах проведения проверок их старший сказал мне, что это связано с предстоящими праздниками", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Иса.

Жители чеченской столицы также сообщили об усилении постов полиции в черте города. 27 сентября на основных трассах во всех четырех районах города были выставлены мобильные посты полиции. Сотрудники правоохранительных органов выборочно проверяли проезжающий автотранспорт.

В МВД республики проинформировали, что в канун празднования 200-летия Грозного в городе проводятся профилактические мероприятия.

"Проводимые в городе проверки носят исключительно профилактический характер. Связаны они с обеспечением безопасности на предстоящих торжествах по случаю празднования 200-летия Грозного. Непосредственно в канун праздника подразделения МВД и Росгвардии перейдут на усиленный вариант несения службы", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" офицер чеченской полиции.

Ранее "Кавказский узел" писал о поквартирных рейдах в Грозном в преддверии Дня победы.