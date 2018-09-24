Грозненцы сообщили об участившихся в канун 200-летия города субботниках

24 сентября 2018, 23:58

Работники бюджетных организаций столицы Чечни рассказали о деталях организации принудительного участия в субботниках, число которых увеличилось в преддверии празднования 200-летия Грозного.

Как писал "Кавказский узел", грозненцы рассказали, что работы к юбилею города, на которые было потрачено 1,3 миллиарда рублей только из внебюджетных источников, ведутся в спешке, и это сказывается на качестве.

В рамках подготовки к юбилею чеченской столицы были организованы масштабные субботники по благоустройству улиц с привлечением работников бюджетных организаций и студентов. "Последние несколько недель у нас сплошные субботники - и в выходные дни нас к ним привлекают, и в рабочее время тоже", - рассказала сегодня "Кавказскому узлу" сотрудница одного из республиканских ведомств Асет.

Указание направить людей на уборку участка исходит от местных властей. "Префектура района дает указание, которое она, в свою очередь, получила от властей города", - рассказал сотрудник одного из техникумов в Грозном.

В администрации чеченской столицы подтвердили проведение масштабных субботников. Соответствующее поручение, как заявил сотрудник префектуры, дано мэром города Якубом Закриевым.

Племянник главы Чечни Якуб Закриев был назначен и.о мэра чеченской столицы 25 июня, после перевода бывшего градоначальника Муслима Хучиева на пост председателя правительства Чечни. 26 июля депутаты гордумы Грозного утвердили Закриева в этой должности.

Работы на отведенных бюджетным организациям участках ведутся как минимум несколько часов в один день. "В начале сентября мы часа четыре провели на субботнике. 23 сентября работали примерно столько же. Задача заключается в том, чтобы привести в порядок закрепленную территорию, а как именно будет организована работа, никого не волнует", - сказал грозненец Магомед.

Участие в субботниках не освобождает от исполнения должностных обязанностей, но не сказывается на заработной плате. "Участие в субботнике обязательное. Разговор с начальником один – это не моя прихоть, а указание руководства, если не согласны - увольняйтесь. От прямых служебных обязанностей участие в субботниках не освобождает, так что нагрузка сейчас серьезная, надо везде успевать. На зарплате субботники не сказываются, поскольку считаются общественными работами", - отметил местный житель Усам.

Работники одного из грозненских предприятий из бюджетных организаций рассказали, что разделили коллектив на несколько групп для участия в субботниках. "Как только от руководства поступает указание отправить людей на субботник, на участок отправляется одна группа, в другой раз – следующая. В сентябре мне довелось уже дважды поучаствовать а субботниках. Один раз чистили территорию вокруг нашего предприятия, а в минувшую субботу, 22 сентября, выезжали работать на участок в черте Грозного", - рассказал грозненец Мансур.

Отметим, что жители Чечни регулярно рассказывают об участии в субботниках, когда бюджетники и учащиеся учебных заведений выполняют различные коммунальные работы. Так, 15 сентября грозненские работники госучреждений и студенты приняли участие во всероссийской акции "Генеральная уборка страны", отметив, что вышли на уборку города по требованию местных властей.