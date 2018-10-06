06 октября 2018, 16:25

Назначено внеочередное заседание парламента Ингушетии

Сегодня на 18 часов назначено внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии, на котором планируется повторное рассмотрение вопроса ратификации подписанных главами Ингушетии и Чечни соглашений о границе, сообщила депутат Марем Амриева.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась 4 октября. Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал соглашение с Чечней.

Власти Ингушетии заявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших 4 октября на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Однако сами парламентарии ранее рассказали собравшимся на площади в Магасе, что "за" проголосовали лишь пять депутатов. Попытка организовать повторное голосование 5 октября сорвалась из-за отсутствия кворума.

В ходе сегодняшнего митинга в Магасе депутат парламента Ингушетии Марем Амриева назвала время сегодняшнего заседания Народного собрания, на котором будет рассмотрен вопрос ратификации соглашения, подписанного Евкуровым, сообщил представитель оргкомитета акции Магомед Муцольгов в своем блоге на «Кавказском узле».

«Депутат Народного собрания Ингушетии Марем Амриева сообщила о том, что на сегодня, субботу 6 октября, на 18 часов назначено внеочередное заседание депутатов Народного собрания Республики Ингушетия. Депутаты планируют рассмотреть вопрос ратификации подписанных главами Ингушетии и Чечни соглашений», - написал Магомед Муцольгов.

По его словам, также Амриева заявила, что обратилась в Конституционный суд Ингушетии с просьбой дать правовую оценку закону, якобы уже принятому Народным собранием республики, и соглашениям, ратифицировать которые должны были путем принятия этого закона.

Кроме того, как написал Муцольгов в другом своем посте в блоге на "Кавказском узел", Амриева сообщила, что, несмотря на приписываемое ей голосование за принятие закона о ратификации подписанных главой республики соглашений, она голосовала против и никогда не станет голосовать за его ратификацию.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". На "Кавказском узле" также опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).

Примечание:

"40 страниц с подписями ингушей против соглашения с Чечней размещены в соцсети", "Евкуров разглядел в магасском протесте религиозный подтекст", "Протестующие сообщили о закрытии помогавшего им кафе в Магасе".

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