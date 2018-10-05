Шарль Азнавур, Фото: Mariusz Kubik, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014.06.23._Charles_Aznavour_Fot_Mariusz_Kubik_07.jpg

05 октября 2018, 06:48

6 октября в Армении и Нагорном Карабахе объявлен днем траура

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил 6 октября, на которое назначены похороны шансонье Шарля Азнавура, траурным днем. Днем траура 6 октября объявлено также в Нагорном Карабахе.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 2 октября в Степанакерте более 500 человек собрались на богослужении в храме Св. Акопа и зажгли свечи в память о Шарле Азнавуре. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в день похорон Азнавура в Армении будет объявлен траур.

Шарль Азнавур - всемирно известный французский певец-шансонье, поэт, композитор, писатель и актер армянского происхождения родился в Париже 22 мая 1924 года. Сам Азнавур так определял свою национальную принадлежность: "Я чувствую себя на 100% французом и на 100% армянином. Это как кофе с молоком. Единожды, размешав кофе с молоком, уже невозможно их разделить", говорится в его биографии , опубликованной на "Кавказском узле". Скончался Азнавур  1 октября на 95-м году жизни во Франции. 

О решении объявить траур в республике в день похорон Азнавура премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook. 

"Я подписал решение об объявлении 6 октября в стране, в день похорон Национального героя Армении Шарля Азнавура, траурным днем", - говорится в сообщении Пашиняна (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Армянская делегация, в составе которой будет Пашинян и его супруга Анна Акопян, а также министры иностранных дел и культуры, посол Армении во Франции и другие, посетит похороны шансонье во Франции, пишет со ссылкой на сайт правительства республики "Спутник-Армения".

Днем траура 6 октября будет объявлено также в Нагорном Карабахе, передает со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Давида Бабаяна news.am.

Примечание:

"Шарль Азнавур удостоен награды "Параджановский талер" на кинофестивале "Золотой абрикос" в Армении", "Шарль Азнавур побывал с визитом в Нагорном Карабахе", "Оппозиция в Армении просит Шарля Азнавура посетить участников голодовки".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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