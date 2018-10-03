Более 500 жителей Степанакерта зажгли свечи в память о Шарле Азнавуре

03 октября 2018, 01:28

Зажжением свечей жители Степанакерта почтили память французского шансонье Шарля Азнавура. Опрошенные "Кавказским узлом" участники траурной церемонии назвали Азнавура великим артистом и настоящим человеком.

Как сообщал "Кавказский узел", Шарль Азнавур скончался 1 октября на 95-м году жизни. В соцсетях жители Армении и выходцы из этой страны пишут о невосполнимой потере. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в день похорон Азнавура в Армении будет объявлен траур.

Шарль Азнавур - всемирно известный французский певец-шансонье, поэт, композитор, писатель и актер армянского происхождения. Родился в Париже 22 мая 1924 года. Сам Азнавур так определял свою национальную принадлежность: "Я чувствую себя на 100% французом и на 100% армянином. Это как кофе с молоком. Единожды, размешав кофе с молоком, уже невозможно их разделить", говорится в биографии артиста, опубликованной на "Кавказском узле".

Вечером 2 октября в Степанакерте более 500 человек пришли на службу в церковь и зажгли свечи в память о Шарле Азнавуре. Служба в церкви Св. Акопа началась в 17.00 по местному времени (16.00 мск). В 19.00 по местному времени (18.00 мск) участники акции пешим маршем направились от церкви к Центру искусств имени Шарля Азнавура, где у его фотографии зажгли свечи и возложили цветы, почтив память, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

Фотография Шарля Азнавура была выставлена у памятника "Вечность" работы французского скульптура Тороса Расткеленяна, который установлен перед Центром искусств.

Объявление о мероприятии памяти Шарля Азнавура было выложено в социальной сети, участие в нем приняли студенты, представители власти, общественных организаций и жители столицы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства культуры, по делам молодежи и туризма Давид Гукасян.

В день похорон Азнавура в Нагорном Карабахе, как и в Армении, будет объявлен траур, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службе правительства Нагорного Карабаха.

"Ушел из жизни гений и человек вселенского значения", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра культуры, по делам молодежи и туризма Гаяне Атанесян.

"Шарль Азнавур оставил наследие, которое принадлежит не только армянскому народу, но и всему человечеству. Его творчество приняли и полюбили во всем мире, он всегда останется великим шансонье", - сказала Атанесян.

Она напомнила, что Азнавур приезжал в Степанакерт в 2009 году.

В мае 2009 года Азнавур принял участие в церемонии открытия названного его именем культурного центра в Степанакерте. Вместе с ним непризнанную республику посетили его сестра Аида и дочь Седа. Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян наградил Азнавура орденом "Григорий Просветитель", говорится в сообщении на сайте МИД Нагорного Карабаха.

"Он стал для нас отражением всего армянства. В его творчестве отражались и трагедии, и победы, и богатое культурное наследие армянского народа", - сказала она.

"Это означает, что маэстро сделал большой вклад в развитие искусства в Арцахе (Нагорный Карабах). Он был большим патриотом и примером для поколений", - заметила Атанесян.

"Не только армяне и французы, но и весь мир скорбит о смерти великого шансонье", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель Артур Григорян.

"Шарль Азнавур, кроме того что был великим армянином и гражданином Франции, но был великим артистом и настоящим человеком, несущим идею справедливости. Семья Азнавура пережила геноцид армян в Османской империи, но он не возненавидел турецкий народ", - отметил он.

"Не зря его признали лучшим шансонье XX века. Его песни слушают и любят во всех уголках мира. Он останется великим сыном армянского народа и признанным миром великим человеком", - заявил Григорян.

"Потеря Шарля Азнавура огромна для армянского народа, потому что его никто не сможет заменить", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" работник Центра искусств имени Шарля Азнавура в Степанакерте Марина Татьян.

"Мы любим, всегда слушаем песни в исполнении Шарля Азнавура и очень любим старые фильмы с его участием", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Аида Саркисян.

"Для нас он как родной... Очень важно, чтобы память о нем сохранилась, чтобы его мировая известность не угасала", - считает женщина.