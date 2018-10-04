Политологи назвали внеочередные выборы в Армении последним этапом "бархатной революции"

04 октября 2018, 05:51

"Бархатная революция" завершится, если в ближайшие месяцы пройдут внеочередные парламентские выборы, полагает журналист Борис Навасардян. После прихода к власти Пашиняна законодательная власть осталась подконтрольной республиканцам, отметил политолог Александр Искандарян. Досрочные выборы завершатся победой сторонников премьер-министра, предположил политтехнолог Армен Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против принятия поправок в закон о регламенте Национального собрания. Сторонники Пашиняна по его призыву 2 октября заблокировали здание парламента. В своем выступлении перед митингующими Пашинян заявил о контрреволюции в Армении.

Премьер анонсировал свою отставку и призвал своих сторонников по всей стране добиваться внеочередных парламентских выборов. Однако ночью Никол Пашинян после переговоров с парламентскими фракциями заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в декабре, попросив своих сторонников разблокировать здание парламента и пройти шествием по улицам Еревана.

Мобилизация сторонники "бархатной революции" по призыву Никола Пашиняна была эффективной, сказал 3 октября корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян.

"Если ранее объявляли о митинге задолго до мероприятия, в этот раз в течение часа в центре Еревана собрались несколько десятков тысяч человек", - отметил он.

Если фракции подпишут меморандум о том, что не будут выдвигать своих кандидатов в премьер-министры в случае отставки Никола Пашиняна, это соглашение не будет иметь юридической силы, так как документ, по его словам, будет иметь, скорее, символическое значение.

"Ключевого значения меморандум не имеет. И если договоренности не будут соблюдены, это приведет к противостоянию с общественностью. В этом случае механизм принятия переходных решений – будь то переходное правосудие или переходное правительство - станет легитимным", - считает он.

Бадалян сомневается, что парламентские силы, в частности, республиканцы, пойдут на противостояние с общественностью. По его мнению, наиболее вероятный сценарий развития событий – отставка Никола Пашиняна с последующим роспуском парламента и внеочередными выборами в декабре.

"Противостояние ухудшит и без того сложное положение политических сил... Они потеряют больше, если будут стремиться сохранить то, что у них есть", - сказал он.

Законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте Национального собрания Армении" был принят парламентариями в окончательном, втором чтении. Он позволяет парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян", представляющего партию "Процветающая Армения".

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян также назвал успешной мобилизацию сторонников премьер-министра. По его словам, мобилизация соответствовала степени серьезности момента.

"Все шаги, которые осуществлял Никол Пашинян и его команда с момента начала движения в конце марта, были связаны с риском. И подобная ситуация продолжится, пока не пройдут досрочные парламентские выборы и не сформируется новое правительство на их основе", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Если бы Никол Пашинян пытался избегать рисков, у возглавляемого им движения ничего бы не получилось, считает он.

По его мнению, следующие шаги премьер-министра и его соратников должны быть ориентированы на осознание, что революция может считаться завершенной, только если досрочные выборы пройдут в ближайшие месяцы.

Передача власти еще не завершилась

Внеочередные выборы с большой вероятностью состоятся в декабре текущего года, заявил корреспонденту «Кавказского узла» директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

По его мнению, передача власти не завершилась, так как законодательная власть де-факто осталась подконтрольной республиканцам, и для Пашиняна рационально провести выборы как можно скорее.

"Если во время "бархатной революции" у Никола Пашиняна были сомнения в успехе внеочередных выборов, то после победы блока "Мой шаг" на выборах в Совет старейшин (Еревана) эти сомнения отпали", - пояснил Искандарян.

По данным ЦИК, на выборах в Совет старейшин Еревана, которые состоялись 23 сентября, за блок "Мой шаг" проголосовали 294 092 избирателя (79,4%), за партию "Процветающая Армения" – 25 218 избирателей (6,8%) и за блок "Луйс" – 18 114 избирателей (4,89%).

У премьер-министра есть достаточный электоральный ресурс, чтобы взять абсолютное большинство мандатов в новом парламенте, считает он.

По его мнению, Пашинян добьется внеочередных выборов давлением на парламентские силы, как это было 1 и 8 мая во время голосования по его кандидатуре.

"Никол Пашинян не станет ждать, пока истечет срок полномочий парламента в 2022 году... Да и нет уверенности, что в 2022 году получится. Поэтому, пока рейтинг высокий, распустить парламент можно путем давления", - сказал политолог.

Третий президент Армении Серж Саргсян 17 апреля был избран премьер-министром страны, однако через шесть дней под давлением массовых уличных протестов был вынужден покинуть пост. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем республики стал лидер оппозиции Никол Пашинян. Подробно о смене власти в Армении рассказывается в фотохронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Пашинян стремится провести выборы по новому кодексу

Политтехнолог Армен Бадалян считает, что до внеочередных выборов будут также внесены изменения в Избирательный кодекс.

"Отказ от рейтинговых списков и переход на пропорциональную систему выборов дадут дополнительные голоса Николу Пашиняну и позволят получить абсолютное большинство мандатов в новом парламенте. Жители будут голосовать за личность, как это было на выборах в Совет старейшин в Ереване", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по его словам, если по каким-либо причинам не удастся изменить избирательное законодательство, это усложнит задачу новым властям.

"В регионах, где преобладает клановое мышление, многие избиратели будут голосовать, основываясь на родственных связях. Поэтому Никол Пашинян стремится провести выборы по новому кодексу", - пояснил политтехнолог.

Он уверен, что Никол Пашинян выведет на улицы своих сторонников, если какая-либо политическая сила попытается выставить своего кандидата в премьер-министры после его отставки.

Работа над концепцией нового Избирательного кодекса завершена

Комиссия по реформе избирательного законодательства завершила работу над концепцией нового Избирательного кодекса, заявил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь комиссии, координатор программ "Союза информированных граждан" Даниел Ионесян.

19 июня Пашинян создал комиссию по реформированию избирательного законодательства. Эта комиссия предложила упразднить рейтинговую систему голосования на парламентских выборах, отказаться от использования авторучек и окрашивать пальцы проголосовавших бесцветными чернилами, чтобы исключить повторное голосование.

Одним из ключевых изменений он назвал переход на пропорциональную систему, а также снижение проходного барьера на один процент для парламентских выборов с 5% для партий и 7% для блоков до 4% и 6% соответственно.

"На этой неделе планируется завершить работу непосредственно над проектом поправок в Избирательный кодекс, который будет представлен правительству на утверждение", - рассказал он.