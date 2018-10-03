Следком подтвердил гибель пропавшей в Каспийске девочки

03 октября 2018, 14:10

Экспертиза установила, что останки, обнаруженные в Каспийске, принадлежат пропавшей 29 июля восьмилетней девочке, сообщило сегодня следствие.

"Кавказский узел" сообщал, что 29 июля в Каспийске вышла в магазин не вернулась домой восьмилетняя девочка. Активные поиски с участием силовиков и волонтеров велись две недели, но результата не дали. 9 сентября в Каспийске был обнаружен мешок с останками ребенка. Следствие назначило экспертизу для того, чтобы определить личность погибшего.

16 августа министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров объявил, что поиск ребенка ведутся и по указанию Рамзана Кадырова. Местные жители назвали заявление Умарова о том, что глава Чечни с первого дня поручил искать ребенка через представительства республики и землячества в регионах России, самопиаром. В свою очередь аналитики указали, что запоздалая реакция Кадырова на резонансные события - попытка продемонстрировать его значимость на Северном Кавказе.

Сегодня следственное управление СК России по Дагестану отчиталось о получении результатов генэкспертизы найденного тела ребенка.

"9 сентября в сточной канаве возле города Каспийска было обнаружено тело девочки возрастом примерно 8-10 лет, которое находилось в хозяйственной сумке серого цвета. Для опознания тело было предъявлено отцу без вести пропавшей, которую он не опознал. Сегодня следствием получены результаты экспертного исследования, в соответствии с которым обнаруженная в сточной канаве города Каспийска девочка является [пропавшей в Каспийске 29 июля]", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте СУ СКР по Дагестану.

По данным ведомства, расследование уголовного дела продолжается, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Комментариев родственников пропавшей девочки по поводу заявления следкома пока не поступало. При этом ранее дядя пропавшей школьницы сообщил, что найденное тело не может принадлежать его племяннице, так как "не совпадают вес, рост и зубы".