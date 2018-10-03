03 октября 2018, 14:10

Следком подтвердил гибель пропавшей в Каспийске девочки

Экспертиза установила, что останки, обнаруженные в Каспийске, принадлежат пропавшей 29 июля восьмилетней девочке, сообщило сегодня следствие.

"Кавказский узел" сообщал, что 29 июля в Каспийске вышла в магазин не вернулась домой восьмилетняя девочка. Активные поиски с участием силовиков и волонтеров велись две недели, но результата не дали. 9 сентября в Каспийске был обнаружен мешок с останками ребенка. Следствие назначило экспертизу для того, чтобы определить личность погибшего.

16 августа министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров объявил, что поиск ребенка ведутся и по указанию Рамзана Кадырова. Местные жители назвали заявление Умарова о том, что глава Чечни с первого дня поручил искать ребенка через представительства республики и землячества в регионах России, самопиаром. В свою очередь аналитики указали, что запоздалая реакция Кадырова на резонансные события - попытка продемонстрировать его значимость на Северном Кавказе.

Сегодня следственное управление СК России по Дагестану отчиталось о получении результатов генэкспертизы найденного тела ребенка.

"9 сентября в сточной канаве возле города Каспийска было обнаружено тело девочки возрастом примерно 8-10 лет, которое находилось в хозяйственной сумке серого цвета. Для опознания тело было предъявлено отцу без вести пропавшей, которую он не опознал. Сегодня следствием получены результаты экспертного исследования, в соответствии с которым обнаруженная в сточной канаве города Каспийска девочка является [пропавшей в Каспийске 29 июля]", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте СУ СКР по Дагестану.

По данным ведомства, расследование уголовного дела продолжается, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Комментариев родственников пропавшей девочки по поводу заявления следкома пока не поступало. При этом ранее дядя пропавшей школьницы сообщил, что найденное тело не может принадлежать его племяннице, так как "не совпадают вес, рост и зубы".

Примечание:

"В Дагестане полиция продолжает поиски двух пропавших в Буйнакске студенток", "Пропавший в Дагестане житель Москвы найден на кирпичном заводе",  "Жительница Ингушетии сообщила о пропаже снохи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 октября 2018, 14:22

03 октября 2018, 14:10

03 октября 2018, 13:51

  • ЕСПЧ начал коммуникацию по делу главреда газеты «Толыши садо»

    Европейский суд по правам человека приступил к коммуникации по делу главного редактора газеты «Толыши садо» («Голос Талыша») Гилала Мамедова. Активист просит признать нарушение его прав на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения. Это второе разбирательству по заявлению Мамедова в Евросуде: первое дело о пытках он выиграл.

03 октября 2018, 13:48

  • Власти Чечни объявили 5 октября нерабочим днем

    5 октября объявлен в Чечне нерабочим днем в связи с празднованием 200-летия Грозного. Соответствующий указ подписал глава республики 2 октября. Правоохранительные органы республики Чечни сегодня перешли на усиленный вариант несения службы.

03 октября 2018, 13:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи