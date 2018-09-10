10 сентября 2018, 16:53

Родные пропавшей девочки не опознали найденное в Каспийске тело

Останки ребенка, обнаруженные в Каспийске через полтора месяца после исчезновения восьмилетней девочки, невозможно опознать, но ряд признаков говорит, что это не она, сообщили родные ребенка.

"Кавказский узел" сообщал, что 29 июля в Каспийске вышла в магазин не вернулась домой восьмилетняя девочка. Активные поиски с участием силовиков и волонтеров велись две недели, но результата не дали. 9 сентября в Каспийске был обнаружен мешок с останками ребенка. Следствие назначило экспертизу для того, чтобы определить личность погибшего.

Родственники пропавшей в Каспийске девочки заявили, что не опознали найденное тело. "Так как тело долго пролежало в воде, невозможно опознать его, родители ждут экспертизу", - привел вечером 9 сентября слова одного из родственников девочки "Регион Online".

Дядя пропавшей девочки об опознании останков. https://www.instagram.com/p/BnguF26ngqZ/?taken-by=kimbarovДядя пропавшей школьницы Малик Кимбаров считает, что останки принадлежат не его племяннице. "Полная экспертиза на ДНК и так далее делается, и результат будет через три дня, а предварительно не она - не совпадает вес, рост и зубы...", - написал он 9 сентября на своей странице в Instagram.

На видео, опубликованном на странице "Мой Дагестан" в Instagram по поводу обнаружения тела, видно, как сотрудники полиции разворачивают белый мешок и заглядывают внутрь. "Кавказский узел" не имеет возможности установить, изображены ли на видео найденные 9 сентября останки.

Примечание:

"В Дагестане полиция продолжает поиски двух пропавших в Буйнакске студенток", "Пропавший в Дагестане житель Москвы найден на кирпичном заводе",  "Жительница Ингушетии сообщила о пропаже снохи".

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