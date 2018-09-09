Детские останки обнаружены в Каспийске

09 сентября 2018, 22:35

Останки ребенка найдены в Каспийске спустя полтора месяца после исчезновения восьмилетней девочки. Личность погибшего ребенка установит экспертиза, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля в Каспийске вышла в магазин не вернулась домой 8-летняя девочка. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Родственники предположили, что девочка была похищена и обратились к возможным похитителям с просьбой освободить ее. Активные поиски ребенка, которые также начались на территории соседних республик, не дали результатов. 19 августа в МВД Дагестана заявили, что поисковая операция не будет завершена, пока ребенка не найдут.

"В Каспийске найдено тело малолетней девочки. В настоящее время устанавливается личность (погибшей - прим. "Кавказского узла")", - процитировал сегодня слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

В следственном управлении СКР по Дагестану информацию об обнаружении тела подтвердили, однако не сообщили каких-либо подробностей, отметило издание.

"Сегодня в Каспийске был обнаружен мешок с человеческими останками. Пока не проведена экспертиза и опознанием, с уверенностью нельзя говорить о том, кому могло принадлежать найденное тело", - сказал представитель правоохранительных органов Дагестана, которого цитирует РИА "Дербент".

Сообщения о том, что на найденном в Каспийске теле обнаружены следы насильственной смерти опровергли в республиканском управлении СКР, указывает интернет-газета "Черновик".

По состоянию на 22.30 на сайтах следственного управления СКР по Дагестану и МВД по Дагестану нет информации об обнаруженных в Каспийске человеческих останках.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что сегодня в Дагестане было найдено тело пропавшей 6 сентября в селе Чонтаул Кизилюртовского района 6-летней девочки. Об этом сообщили волонтеры ПО "Лиза Алерт", принимавшие участие в поисках ребенка.