07 сентября 2018, 21:23

Шестилетняя девочка пропала в Дагестане

Полиция начала поиски ребенка, пропавшего в Кизилюртовском районе Дагестана. Это второй такой случай с конца июля.

Шестилетняя девочка вышла из своего дома в селе Чонтаул днем 6 сентября и не вернулась. Возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего, сообщило сегодня следствие.

В поисках принимают участие полицейские, спасатели, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и местные жители, говорится на сайте Следственного управления СКР по Дагестану.

"Это второй случай с конца июля текущего года, когда также вышла из дома и не вернулась жительница Каспийска 2010 года рождения", - цитирует сотрудника полиции ТАСС.

"Кавказский узел" информировал, что 29 июля в Каспийске пропала восьмилетняя девочка, которая вышла из дома в магазин. Активные поиски с участием силовиков и волонтеров велись две недели, но результата не дали. 19 августа представитель МВД Дагестана заявил, что поиски не завершатся, пока девочку не найдут.

Примечание:

"В Дагестане полиция продолжает поиски двух пропавших в Буйнакске студенток", "Пропавший в Дагестане житель Москвы найден на кирпичном заводе",  "Жительница Ингушетии сообщила о пропаже снохи".

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