Заявление о поисках девочки из Каспийска жители Чечни сочли пиаром властей

19 августа 2018, 13:08

Заявление об участии Рамзана Кадырова в розыске пропавшей в Дагестане восьмилетней девочки является самопиаром чеченских властей, сообщили "Кавказскому узлу" местные жители. Запоздалая реакция Кадырова на резонансные события - попытка продемонстрировать его значимость на Северном Кавказе, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, напомнив о недавних поминках Юсупа Темирханова.

"Кавказский узел" информировал, что восьмилетняя девочка пропала в Каспийске 29 июля, выйдя из дома в магазин. Следствие возбудило дело по статье "Убийство малолетнего". Поиски с участием волонтеров в течение двух недель не дали никаких результатов, представитель следствия назвал одной из приоритетных версий похищение. 16 августа министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров объявил, что Кадыров с первого дня поручил искать ребенка через представительства республики и землячества в регионах России.

Правоохранительные органы не прекратили поиски пропавшей в Каспийске девочки, ее розыск будет продолжаться, пока ребенка не найдут, сообщил представитель МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

Полицейский отказался сообщить, сколько сотрудников МВД участвуют на сегодняшний день в поисках пропавшей девочки и какая версия рассматривается в качестве приоритетной, сославшись на невозможность разглашения этих данных. В начале поисковой операции к розыску девочки были привлечены 200-250 сотрудников МВД, в том числе кинологи, отметил он.

Заявления Умарова встречены с недоверием в Чечне

Жители Чечни считают заявление республиканских властей об участии в поисках восьмилетней жительницы Дагестана пиаром.

«Ребенок пропал 29 июля, и активные поиски велись все это время. И вдруг, спустя две недели, мы узнаем, что сам Кадыров, оказывается, с самого начала тайно вел ее поиски, и почему-то именно сейчас этот факт решено предать огласке. Почему нужна была такая секретность, почему чеченские власти молчали столько времени, почему Миннацу поручено заниматься несвойственными ему функциями - таких «почему» очень много. Здесь, мне кажется, больше самопиара», - сказала местная активистка Фатима корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший офицер чеченской полиции Умар назвал абсурдными утверждения чеченских чиновников о поисках исчезнувшей в Дагестане девочки с первых дней.

«Заявления по поводу поисков пропавшей в Каспийске девочки просто абсурдны по своей сути. Как они могли искать ребенка с первого же дня ее исчезновения? В таких случаях искать начинают в пределах улицы, затем района, затем города, области и республики, и только потом информация передается в соседние регионы. То, что власти республики спустя три недели объявили о своем участии в этой ситуации, невольно наводит на мысль, что они знают что-то, чего не знают другие. Я не удивлюсь, если в ближайшее время будет объявлено, что благодаря стараниям чеченского руководства удалось найти и вернуть домой ребенка», - сказал бывший сотрудник правоохранительных органов Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Местный наблюдатель Магомед напомнил о сообщениях, появившихся в социальных сетях незадолго до заявления Умарова.

«У меня вызывает интерес одно обстоятельство. 15 августа, вроде бы было сообщение, что эта девочка найдена, кажется, в Ставропольском крае, и в тяжелом состоянии отправлена на лечение в Чечню. Подтвердилось это или нет, другой вопрос. На следующий день Умаров объявляет, что его подчиненные активно занимаются этим вопросом по поручению Рамзана Кадырова, и что вообще, руководство Чечни с первых дней тайно занималось поисками этого ребенка», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщение о том, что пропавшая в Каспийске девочка найдена, появилось в социальных сетях ночью 15 августа. В нем утверждалось, что ребенок был обнаружен в Ставропольском крае и переправлен на лечение в Чечню. Официального подтверждения этой информации не последовало. 17 августа Джамбуат Умаров опроверг эту информацию, назвав данное сообщение попыткой сделать пиар на трагедии, сообщило ИА «Грозный-информ».

Магомед обратил внимание на другое недавнее заявление чеченских властей, в котором просматривается схожий принцип самопиара.

"После похорон Юсупа Темирханова мы вдруг узнали, что Кадыров и его команда, оказывается, с первых дней опекали его в тюрьме, помогали родным и все такое. Похороны Темирханова тоже были громким событием, и реакция властей на них была явно запоздалой. То же самое и сейчас: такое впечатление, что наши власти хотят примазаться к ситуации с поисками пропавшей девочки, которая, хочется надеяться, завершится благополучно в самое ближайшее время», - заключил он.

После известия о смерти Юсупа Темирханова, осужденного за убийство Юрия Буданова, в село Гелдаган съехались десятки тысяч людей, желающих принять участие в поминках. Темирханов был похоронен 4 августа, а траурные мероприятия в память о нем завершились 6 августа. 7 августа власти Чечни организовали собственные поминки по Темирханову, на них пришло значительно меньше людей, сообщили местные жители. Они сочли пиаром властей посещение траура по Темирханову.

Заявления чеченских властей 17 августа раскритиковал и проживающий в Польше чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. В своем блоге он задал Джамбулату Умарову вопрос, не отдавал ли Кадыров конфиденциального распоряжения о розыске нескольких жителей Чечни, пропавших, предположительно, после задержания силовиками.

Аналитики оценили реакцию Кадырова на резонансные события

Проводить аналогии между заявлением об участии главы Чечни в поисках пропавшей в Дагестане девочки и ситуацией с похоронами и героизацией осужденного за убийство Темирханова пока рано, считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги, профессор Алексей Малашенко.

«События пока в развитии. С Темирхановым все ясно от начала и до конца - видно что Кадыров помалкивал до поры до времени, а затем вдруг неожиданно приехал в село, где похоронили Темирханов. Там глава Чечни несомненно пошел за обществом, а не общество за ним. Кадыров, вероятно, сам был растерян, что было видно по его запоздалой реакции. Что касается поисков пропавшей девочки, то в этом случае еще нет никакого итога - что с ней и где она, никто не в курсе, поэтому пока рано говорить», - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, для выводов нужно дождаться окончания истории с исчезновением ребенка и, возможно, еще одного прецедента.

«Если мы столкнемся с еще одним, третьим общественно значимым событием, когда не Рамзан [Кадыров] провоцирует, а его провоцирует общественное мнение отреагировать на что-то, то можно будет заявлять об интересном явлении. А сейчас это выглядит как разрозненные эпизоды», - подчеркнул Малашенко.

Реакция Кадырова на резонансные события направлена на то, чтобы подчеркнуть его статус "первого лица" на Северном Кавказе, считает председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

«Необходимо признать, что у Кадырова больше возможностей в решении некоторых проблем. У него прямая связь с главным лицом государства. В обществе бывают ситуации, которые не инспирированы сверху, но Кадыров пользуется ими, чтобы показать свою значимость. И надо согласиться, что значимость его теперь немалая. С другой стороны — эту роль ему дали исполнять, и он старается пользоваться любым поводом, чтобы отметить себя, поэтому не может игнорировать такого рода инциденты», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница отметила, что видит в ситуации с оценкой роли Юсупа Темирханова подмену понятий.

«Темирханову устроили почетные похороны, он стал как бы героем чеченского народа, но у меня есть убеждение, что Темирханов — не убийца Буданова. Он не столько герой, сколько жертва обстоятельств. Я лично беседовала с одним из свидетелей, [...] чьи первоначальные показания, что не Темирханов стрелял в Буданова, затем были не приняты в суде», - добавила Ганнушкина.