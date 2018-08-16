Кадыров поручил Миннацу найти пропавшую в Дагестане девочку

16 августа 2018, 21:49

Глава Чечни распорядился искать пропавшую в Дагестане в конце июля восьмилетнюю девочку через представительства республики и землячества в регионах России, сообщил сегодня министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров.

"Кавказский узел" информировал, что восьмилетняя девочка пропала в Каспийске 29 июля, выйдя из дома в магазин. Следствие возбудило дело по статье "Убийство малолетнего". Поиски в течение двух недель не дали никаких результатов. Представитель следствия назвал одной из приоритетных версий похищение.

Широкомасштабные поиски ребенка завершились, не дав никаких результатов, участвовавшие в операции волонтеры из других регионов уехали из Дагестана, сообщил 14 августа "Черновик".

По словам Умарова, распоряжение Кадырова было "конфиденциальным", чтобы информация о поисках не распространялась в СМИ и социальных сетях. Миннацу было поручено организовать поиски девочки "по линии внешних связей через свои представительства и землячества, расположенные практически во всех субъектах Российской Федерации", цитирует сегодня слова министра ИА "Грозный-информ".

В поисках задействованы представительства Чечни в регионах ЮФО И СКФО, а жители Чечни, отправляющиеся отдыхать на Каспий, "предупреждены о том, что должны сообщать о малейших своих подозрениях или странных моментах", указал Умаров. Он подчеркнул, что поиски по распоряжению Кадырова "теперь приобрели в некотором смысле официальный статус" и "будут продолжаться".

Умаров опубликовал сегодня на своей странице в Instagram видеообращение о распоряжении Кадырова и поисках девочки через представительства Чечни. Он отметил, что представители Миннаца будут координировать свои действия с родителями ребенка, и обратился к возможным похитителям девочки, призвав "отпустить маленькое, ни в чем не повинное создание".

Заявлению Умарова предшествовало обращение к Кадырову от имени родителей пропавшей девочки. Оно было опубликовано 14 августа в аккаунте Instagram, посвященном поискам ребенка.