Найдено тело пропавшей в Дагестане шестилетней девочки

09 сентября 2018, 20:05

Пропавшая 6 сентября в Кизилюртовском районе Дагестана шестилетняя девочка найдена мертвой.

Как писал "Кавказский узел", об исчезновении ребенка стало известно 7 сентября. Сообщалось, что девочка вышла из своего дома в селе Чонтаул днем 6 сентября и с тех пор не вернулась. По факту исчезновения ребенка было возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего.

Информацию об обнаружении тела девочки подтверждают волонтеры, принимавшие участие в ее поисках.

"Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в 12.10 мск в комментарии на странице поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "Вконтакте".

На странице сообщества "Голос Дагестана" уточняется, что тело девочки нашли в реке. На странице этого же сообщества в Instagram говорится, что ребенка обнаружили в озере.

По данным пресс-службы МВД Дагестана, которые ранее приводил "Кавказский узел", в 2016-2017 годах в регионе пропали 179 несовершеннолетних детей. Пятеро из них все еще числятся без вести пропавшими.

По состоянию на 19.40 на сайтах Следственного управления Следкома и Главного управления МВД по Дагестану нет информации об обнаружении тела девочки, пропавшей в селе Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что случай исчезновения ребенка стало вторым с конца июля в Дагестане. Так, 29 июля в Каспийске пропала местная восьмилетняя девочка, которая вышла из дома в магазин и не вернулась. Поиски ребенка велись и в соседних республиках.