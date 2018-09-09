09 сентября 2018, 20:05

Найдено тело пропавшей в Дагестане шестилетней девочки

Пропавшая 6 сентября в Кизилюртовском районе Дагестана шестилетняя девочка найдена мертвой. 

Как писал "Кавказский узел", об исчезновении ребенка стало известно 7 сентября. Сообщалось, что девочка вышла из своего дома в селе Чонтаул днем 6 сентября и с тех пор не вернулась. По факту исчезновения ребенка было возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего. 

Сообщение на странице поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "Вконтакте". Фото: скриншот со страницы ПО "Лиза Алерт" "Вконтакте" https://vk.com/lizaalert_real

Информацию об обнаружении тела девочки подтверждают волонтеры, принимавшие участие в ее поисках. 

"Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в 12.10 мск в комментарии на странице поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "Вконтакте".

На странице сообщества "Голос Дагестана" уточняется, что тело девочки нашли в реке. На странице этого же сообщества в Instagram говорится, что ребенка обнаружили в озере. 

По данным пресс-службы МВД Дагестана, которые ранее приводил "Кавказский узел", в 2016-2017 годах в регионе пропали 179 несовершеннолетних детей. Пятеро из них все еще числятся без вести пропавшими.

По состоянию на 19.40 на сайтах Следственного управления Следкома и Главного управления МВД по Дагестану нет информации об обнаружении тела девочки, пропавшей в селе Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что случай исчезновения ребенка стало вторым с конца июля в Дагестане. Так, 29 июля в Каспийске пропала местная восьмилетняя девочка, которая вышла из дома в магазин и не вернулась. Поиски ребенка велись и в соседних республиках. 

Примечание:

"Пропавшую в Каспийске девочку начали искать в других республиках", "Второй пропавший у берегов Дербента подросток найден мертвым", "Родственники пропавшей в Дагестане девочки озвучили версию о похищении". 

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