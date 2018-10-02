Муса Мусаев признал вину в суде

02 октября 2018, 12:01

Суд сегодня удовлетворил ходатайство бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева, обвиняемого в превышении полномочий, о рассмотрении его дела в особом порядке.

Как писал "Кавказский узел", рассмотрение по существу уголовного дела Мусы Мусаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, должно было начаться в Советском районном суде Махачкалы 14 сентября, однако бывшего мэра не этапировали из Ессентуков в столицу Дагестана и заседание было назначено на 2 октября.

Муса Мусаев был арестован 21 января, а 26 января - отстранен от исполнения обязанностей мэра Махачкалы. С тех пор он находится в СИЗО. По версии следствия, Мусаев нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 миллионов рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок за 1,1 млн рублей. Бывший мэр настаивает на своей невиновности, а его защита назвала уголовное преследование необоснованным. 21 августа следствие снизило сумму ущерба по делу Мусаева до 48 миллионов рублей.

Сегодня на заседание по делу Мусаева пришли более 30 его родных и близких. Освещать процесс прибыли представители восьми изданий, в том числе, федеральных. Не всех желающих пустили на заседание, помимо прессы в зале находятся около 15 человек из группы поддержки Мусаева. Подсудимый выглядит бодро, до начала процесса он обменялся приветствием с родными. Заседание ведет судья Далгат Исаев. Защищают Мусаева адвокаты Сулейман Азуев и Султан Каллаев, передает корреспондент "Кавказского узла".

Судья заявил, что дело Мусаева по его же ходатайству рассматривается в особом порядке. Мусаев признал вину и также поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Прокурор зачитал обвинительное заключение. Мусаев обвиняется в махинациях с землей по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Согласно обвинению, бывший мэр Махачкалы незаконно выделил пять участков земли. "Своими действиями Мусаев нанес государству ущерб более чем на 48 млн рублей", - заявил прокурор.

Муса Мусаев стал главой Махачкалы в июле 2015 года, следует из его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии". На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" также размещает новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане.