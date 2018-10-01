01 октября 2018, 20:06

Суд назначил дату заседания по делу Мусы Мусаева

Заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева назначено на завтра, 2 октября.

Как писал "Кавказский узел", рассмотрение по существу уголовного дела Мусы Мусаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, должно было начаться в Советском районном суде Махачкалы 14 сентября, однако бывшего мэра не этапировали из Ессентуков в Махачкалу.  

Муса Мусаев был арестован 21 января, а 26 января - отстранен от исполнения обязанностей мэра Махачкалы. С тех пор он находится в СИЗО. По версии следствия, Мусаев нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 миллионов рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок за 1,1 млн рублей. Бывший мэр настаивает на своей невиновности, а его защита назвала уголовное преследование необоснованным. 21 августа следствие снизило сумму ущерба по делу Мусаева до 48 миллионов рублей.

Заседание по делу Мусы Мусаева назначено на 10.00 мск 2 октября, указано на сайте Советского райсуда Махачкалы. Председательствовать на заседании будет судья Далгат Гаджиев.

Пор состоянию на 20.00 мск на сайте Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану нет информации об этапировании Мусы Мусаева в Махачкалу.  

Новости о кадровых чистках и арестах чиновников в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Мусаев сравнил свою деятельность в Махачкале с работой Путина", "Журналисты связали дело мэра Махачкалы с утратой им доверия Васильева", "Источники сообщили об обысках в офисе и дома у мэра Махачкалы". 

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