Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев. Фото: Официальный сайт МО "Город Махачкала" https://www.mkala.ru/

14 сентября 2018, 23:17

Мэр Махачкалы Мусаев не был доставлен на первое заседание суда

Бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева не доставили на заседание суда, на котором должно было начаться рассмотрение его дела по существу. 

Как писал "Кавказский узел", Муса Мусаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, был арестован 21 января, а 26 января по решению суда - отстранен от исполнения обязанностей мэра Махачкалы. Суд в Ессентуках продлил 12 июля срок ареста Мусаеву на три месяца. 24 августа дело поступило в суд для рассмотрения по существу. Первое заседание суда назначено на 14 сентября. 

По версии следствия, Муса Мусаев нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 миллионов рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок за 1,1 млн рублей. Сам Мусаев ранее заявлял о своей невиновности, а защита бывшего мэра назвала уголовное преследование необоснованным. 21 августа следствие снизило сумму ущерба по делу Мусаева до 48 миллионов рублей. 

Заседание суда по делу бывшего мэра Махачкалы должно было пройти сегодня в Советском районном суде, однако не состоялось из-за отсутствия подсудимого.

"Мусаева не успели этапировать в Дагестан из СИЗО в Ессентуках", - сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органаха интернет-издание "Черновик".

Новая дата начала процесса пока неизвестна, уточняет сайт "Молодежь Дагестана". 

Согласно обнародованной на сайте суда информации, дело Мусы Мусаева № 1-698/2018 должно было рассматриваться сегодня в 10.00 судьей Далгатом Гаджиевым.  

По состоянию на 23.00 на сайтах Следственного управления Следственного комитета и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану нет информации о причинах, помешавших этапированию Мусы Мусаева в Махачкалу.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Мусы Мусаева или его представителей. 

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

"Мэр Махачкалы Мусаев оставлен под стражей", Дагестанские журналисты предрекли кадровые чистки в муниципалитетах", "Эксперты увидели в проверке мэрии Махачкалы попытку Москвы провести очищение власти в Дагестане". 

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